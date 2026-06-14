Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionando de Néstor Lorenzo pone primera este miércoles ante un debutante en el certamen. Descubrí todos los detalles en la nota.
Uzbekistán y Colombia chocan este miércoles, desde las 23 (hora de Argentina), en el Estadio Azteca de Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El encuentro podrá verse en vivo a través de DSports y marcará el debut de ambos seleccionados en una zona que también integran Portugal y la República Democrática del Congo.
La selección uzbeka afronta una cita histórica, ya que disputa por primera vez una Copa del Mundo tras una destacada campaña en las Eliminatorias Asiáticas. Con el italiano Fabio Cannavaro al mando, va en busca de dar el golpe en uno de los grupos más exigentes del certamen.
Del otro lado estará Colombia, que regresa a la máxima cita del fútbol después de ausentarse en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega respaldado por un presente positivo, que tuvo uno de sus puntos más altos en la Copa América 2024, cuando alcanzó la final y cayó por la mínima ante Argentina en tiempo suplementario.
La ilusión colombiana está encabezada por figuras de primer nivel como Luis Díaz, máximo referente del equipo y una de las grandes estrellas sudamericanas de la actualidad.
Además, el seleccionado cafetero intentará mejorar su mejor actuación mundialista, conseguida en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final y se ubicó entre las ocho mejores selecciones del mundo.
Formaciones de Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026
Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Sayfiev; Fayzullayev, Shukurov, Hamrobekov, O'Runov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Horario y televisación
- Hora: 23.00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Estadio Azteca
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