Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará Colombia, que regresa a la máxima cita del fútbol después de ausentarse en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega respaldado por un presente positivo, que tuvo uno de sus puntos más altos en la Copa América 2024, cuando alcanzó la final y cayó por la mínima ante Argentina en tiempo suplementario.

La ilusión colombiana está encabezada por figuras de primer nivel como Luis Díaz, máximo referente del equipo y una de las grandes estrellas sudamericanas de la actualidad.

Además, el seleccionado cafetero intentará mejorar su mejor actuación mundialista, conseguida en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final y se ubicó entre las ocho mejores selecciones del mundo.

Formaciones de Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Sayfiev; Fayzullayev, Shukurov, Hamrobekov, O'Runov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

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