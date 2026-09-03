Vélez vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín" busca una victoria que le permita recuperarse del golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina. Los detalles en la nota.
Vélez y Estudiantes juegan este sábado, desde las 21.15, en el estadio José Amalfitani, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por Sebastián Raineri y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que Laura Fortunato será la encargada del VAR. El partido se podrá ver en vivo por ESPN Premium.
El conjunto de Guillermo Barros Schelotto llega invicto en el campeonato local, aunque viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra. Su último compromiso, sin embargo, fue la eliminación de la Copa Argentina: empató 0-0 con Boca en los 90 minutos y cayó 4-3 en la definición desde los doce pasos. Ahora, buscará recuperarse ante su gente y mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.
Del otro lado, el elenco platense igualó 0-0 con Newell's en La Plata y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Estudiantes también atraviesa un calendario exigente, ya que, después de este encuentro, volverá a disputar la Copa Libertadores, donde se medirá con Corinthians por los cuartos de final.
Formaciones de Vélez vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Laura Fortunato.
TV: ESPN Premium.
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