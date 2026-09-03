Vélez vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto llega invicto en el campeonato local, aunque viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra. Su último compromiso, sin embargo, fue la eliminación de la Copa Argentina: empató 0-0 con Boca en los 90 minutos y cayó 4-3 en la definición desde los doce pasos. Ahora, buscará recuperarse ante su gente y mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.