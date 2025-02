Vélez vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Tras un cierre de año complicado por haber ganado la Liga Profesional pero haber dejado escapar la Copa Argentina, el Fortín no levanta cabeza en esta nueva temporada: desde la asunción de Sebastián Domínguez, no han llegado los buenos resultados. De hecho, aún no ha ganado en este certamen doméstico, lo que comienza a hacer erupción entre la hinchada.