Víctor Blanco sobre las elecciones en Racing: "¿Por qué no compartir una lista con Milito?"

Teniendo en cuenta que Víctor Blanco no se presentará por cuestiones de edad, el oficialimos deberá elegir un nombre para ir por la reelección. Con este panorama, el actual mandatario palpitó los comicios y al ser consultado sobre una posible alianza con Diego Milito, no dudó: "¿Por qué no compartir una lista con él? Si quiere sumarse al club para que siga creciendo, bienvenido sea", expresó en una entrevista con Dsports. Y además, agregó:“No tuve charlas con Milito hasta el momento y hay que esperar que se conformen las agrupaciones, hoy por hoy no hay nada definido”.