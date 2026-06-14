Problemas para Uruguay antes del debut en el Mundial 2026: un error de FIFA los dejó varados en Cancún
La delegación de Marcelo Bielsa sufrió un retraso en su traslado a Miami por una documentación que debía gestionar la organización. ¿Qué pasa ahora?
A menos de 24 horas de su debut ante Arabia Saudita en el Mundial 2026, la selección de Uruguay sufrió una demora en su traslado a Miami debido a un inconveniente administrativo atribuido a la FIFA, lo que obligó a reprogramar actividades oficiales previstas para este domingo.
Según informó Ovación, el vuelo chárter que debía trasladar a la delegación desde México hacia Estados Unidos no pudo despegar en el horario previsto porque faltaba una autorización que debía ser gestionada por la propia FIFA para habilitar el ingreso de la aeronave al país norteamericano.
La situación generó preocupación en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya que el reglamento del Mundial establece que las selecciones deben encontrarse en la ciudad sede de sus partidos al menos 24 horas antes del encuentro.
El plantel permaneció durante varias horas en el complejo Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, mientras se intentaba resolver el inconveniente burocrático. De no llegar dentro de los plazos establecidos, Uruguay corría el riesgo de incumplir obligaciones protocolares impuestas por la organización.
Entre las consecuencias inmediatas aparecía la posibilidad de suspender las conferencias de prensa previstas para este domingo de Marcelo Bielsa y del capitán José María Giménez. En ese escenario, la AUF podría enfrentar una sanción económica por no cumplir con las actividades oficiales previas al partido.
Desde la federación uruguaya remarcaron que la responsabilidad del retraso no correspondía a la delegación celeste, sino a una omisión vinculada a la documentación que debía tramitar la FIFA para autorizar el vuelo.
Finalmente, sobre las 15 de México, la AUF informó que la nueva hora de partida había sido fijada para las 16.15 desde Cancún. Con ese cronograma, la selección uruguaya arribará a Miami a las 19, justo dentro del límite exigido por la organización.
A raíz de la demora, las conferencias de prensa fueron postergadas y su nuevo horario será confirmado una vez que la delegación complete su traslado a Estados Unidos.
Uruguay debutará este lunes frente a Arabia Saudita con la expectativa de comenzar de la mejor manera su participación en la Copa del Mundo, aunque antes debió superar un contratiempo inesperado fuera de la cancha.
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