Problemas para Uruguay antes del debut en el Mundial 2026: un error de FIFA los dejó varados en Cancún

marcelo bielsa

Desde la federación uruguaya remarcaron que la responsabilidad del retraso no correspondía a la delegación celeste, sino a una omisión vinculada a la documentación que debía tramitar la FIFA para autorizar el vuelo.

Finalmente, sobre las 15 de México, la AUF informó que la nueva hora de partida había sido fijada para las 16.15 desde Cancún. Con ese cronograma, la selección uruguaya arribará a Miami a las 19, justo dentro del límite exigido por la organización.

A raíz de la demora, las conferencias de prensa fueron postergadas y su nuevo horario será confirmado una vez que la delegación complete su traslado a Estados Unidos.

Uruguay debutará este lunes frente a Arabia Saudita con la expectativa de comenzar de la mejor manera su participación en la Copa del Mundo, aunque antes debió superar un contratiempo inesperado fuera de la cancha.