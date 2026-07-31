Video: golpeó al árbitro en pleno partido de futsal y su club tomó una drástica decisión

"El club informa que, a raíz de los hechos ocurridos durante el encuentro disputado el miércoles 29 de julio, se ha tomado la decisión de desvincular al ayudante de campo. Repudiamos cualquier hecho de violencia, dentro y fuera de una cancha. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores que representan a nuestra institución", aseguró Deportivo Tigre.

La decisión significó una rápida respuesta institucional frente a un comportamiento que el propio club consideró incompatible con los principios que pretende representar. La expulsión del integrante del cuerpo técnico buscó dejar en claro que las diferencias o discusiones propias de un partido no pueden transformarse en agresiones físicas.

General Mitre se solidarizó con Deportivo Tigre

General Mitre también se pronunció después de lo sucedido. El club expresó su rechazo absoluto al episodio y, al mismo tiempo, mostró solidaridad tanto con el árbitro agredido como con Deportivo Tigre, al considerar que el accionar de una persona no debe necesariamente representar a toda una institución.

"Desde el Club General Mitre expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos durante el encuentro de Futsal disputado frente al Club Deportivo Tigre, en el cual el Ayudante de Campo de la institución visitante agredió físicamente a uno de los árbitros del partido", manifestó la institución.

Además, Mitre expresó su acompañamiento al juez y le deseó una pronta recuperación. También destacó el trabajo cotidiano que realizan quienes forman parte del deporte amateur y barrial para sostener las competencias. "Manifestamos nuestra solidaridad con el árbitro agredido, deseándole una pronta recuperación, y hacemos extensivo nuestro acompañamiento al Club Deportivo Tigre, entendiendo que este lamentable episodio no representa los valores que promueven las instituciones deportivas ni el espíritu con el que debe vivirse el deporte", agregó el club.

La institución también remarcó el esfuerzo que realizan dirigentes, entrenadores, árbitros, jugadores y familias para mantener activa la disciplina. En ese contexto, consideró especialmente doloroso que una situación de violencia termine opacando ese trabajo. "Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la convivencia y el juego limpio, valores indispensables para el desarrollo del deporte y para la construcción de una comunidad deportiva sana y segura", concluyeron.