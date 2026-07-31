Video: golpeó al árbitro en pleno partido de futsal y su club tomó una drástica decisión
El ayudante de campo de Deportivo Tigre atacó al juez durante el encuentro ante General Mitre y fue inmediatamente desvinculado de la institución, que repudió el episodio.
Un lamentable episodio de violencia volvió a empañar una jornada deportiva y esta vez ocurrió durante un partido de futsal de la Primera D. El encuentro entre General Mitre y Deportivo Tigre terminó teniendo como principal protagonista una agresión contra el árbitro, luego de que un integrante del cuerpo técnico del conjunto visitante lo golpeara en el rostro.
La situación ocurrió durante el partido correspondiente a la fecha 17 del campeonato. De acuerdo con las imágenes que circularon posteriormente, el árbitro mantuvo un intercambio con el integrante del cuerpo técnico de Deportivo Tigre y, prácticamente de inmediato, el hombre ingresó en una actitud violenta. Sin que mediara una discusión prolongada, terminó lanzándole un golpe de puño en la cara al juez.
La escena provocó la inmediata intervención de quienes se encontraban alrededor del campo de juego. Jugadores y miembros de ambos equipos se acercaron para intentar separar a los protagonistas y evitar que el episodio escalara. El partido, que hasta ese momento era una fecha más del calendario de la categoría, quedó completamente relegado por el comportamiento del integrante del cuerpo técnico.
La agresión generó repercusión en las redes sociales después de que se difundieran las imágenes del momento. La contundencia de la acción y el hecho de que el ataque haya sido dirigido directamente contra una autoridad deportiva provocaron numerosas críticas y volvieron a instalar el debate sobre la violencia que se registra en distintos ámbitos del fútbol.
Los comunicados de Deportivo Tigre y General Mitre tras la pelea en un partido de futsal
Deportivo Tigre tomó distancia de lo ocurrido y resolvió actuar de manera contundente. A través de un comunicado, la institución informó que el ayudante de campo ya no continuará formando parte del club y dejó expresamente asentada su postura frente a cualquier tipo de agresión.
"El club informa que, a raíz de los hechos ocurridos durante el encuentro disputado el miércoles 29 de julio, se ha tomado la decisión de desvincular al ayudante de campo. Repudiamos cualquier hecho de violencia, dentro y fuera de una cancha. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores que representan a nuestra institución", aseguró Deportivo Tigre.
La decisión significó una rápida respuesta institucional frente a un comportamiento que el propio club consideró incompatible con los principios que pretende representar. La expulsión del integrante del cuerpo técnico buscó dejar en claro que las diferencias o discusiones propias de un partido no pueden transformarse en agresiones físicas.
General Mitre se solidarizó con Deportivo Tigre
General Mitre también se pronunció después de lo sucedido. El club expresó su rechazo absoluto al episodio y, al mismo tiempo, mostró solidaridad tanto con el árbitro agredido como con Deportivo Tigre, al considerar que el accionar de una persona no debe necesariamente representar a toda una institución.
"Desde el Club General Mitre expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos durante el encuentro de Futsal disputado frente al Club Deportivo Tigre, en el cual el Ayudante de Campo de la institución visitante agredió físicamente a uno de los árbitros del partido", manifestó la institución.
Además, Mitre expresó su acompañamiento al juez y le deseó una pronta recuperación. También destacó el trabajo cotidiano que realizan quienes forman parte del deporte amateur y barrial para sostener las competencias. "Manifestamos nuestra solidaridad con el árbitro agredido, deseándole una pronta recuperación, y hacemos extensivo nuestro acompañamiento al Club Deportivo Tigre, entendiendo que este lamentable episodio no representa los valores que promueven las instituciones deportivas ni el espíritu con el que debe vivirse el deporte", agregó el club.
La institución también remarcó el esfuerzo que realizan dirigentes, entrenadores, árbitros, jugadores y familias para mantener activa la disciplina. En ese contexto, consideró especialmente doloroso que una situación de violencia termine opacando ese trabajo. "Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la convivencia y el juego limpio, valores indispensables para el desarrollo del deporte y para la construcción de una comunidad deportiva sana y segura", concluyeron.
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