El video viral de un garrochista francés que fue eliminado por tirar el listón con sus genitales

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer: "Bendición y desgracia, tampoco se puede tenerlo todo"; "Dejé de practicarlo porque siempre me pasaba lo mismo, una caga*a"; "Se quiere cortar la cho*a ahora"; "Cuando el paquete te elimina en unos Juegos Olímpicos, ganó en la vida, perdió en París", bromearon los internautas.

Imane Khelif volvió a ganar en los Juegos Olímpicos y rompió en llanto

Imane Khelif, la boxeadora argelina que está en el ojo de la tormenta por los cuestionamientos a su género, volvió a ganar en el camino hacia una medalla. En esta oportunidad se impuso por fallo unánime ante la húngara Anna Luca Hamori y avanzó a las semifinales, por lo que ya se aseguró una medalla.

La argelinaganó por por 5-0 luego de los tres rounds que duran las peleas de los Juegos Olímpicos y avanzó a la próxima ronda, donde se enfrentará a la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

Tras el resultado consumado, la deportista rompió en llanto y se desahogó junto al resto de su equipo en su esquina.

Cuando bajó del ring, rodeada de una multitud de periodistas, Khelif afrontó los micrófonos y se puso a llorar. Fueron días en los que quedó muy expuesta a la controversia sobre si debían o no permitirle boxear. “Estoy muy orgullosa de conseguir una medalla para mi país aquí en París. He trabajado muy duro para estar aquí. Doy las gracias a todos los que me han apoyado. Es una victoria para todas las mujeres”, dijo emocionada luego del triunfo.