Vuelve la Fórmula 1: el rol que tendrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia

Su trabajo comenzará desde las primeras prácticas libres del viernes hasta el domingo, estando preparado para subirse al monoplaza en caso de que el equipo lo requiera. Más allá de no competir directamente, su presencia no pasará desapercibida: las cámaras de la transmisión oficial de la F1 suelen enfocar a estos pilotos emergentes, como ocurrió recientemente con Liam Lawson, quien fue una figura recurrente mientras se especulaba con su posible ascenso en Red Bull.

“Ellos sufrían y la cámara me enfocaba. Ellos trompeaban y yo veía a un camarógrafo correr hacia mi lugar e intentaba no sonreír”, recordó Lawson sobre su tiempo como reserva, y algo similar podría suceder con Colapinto. La atención sobre él es alta, no solo por su talento, sino también por su estrecha relación con Flavio Briatore, uno de los nombres más influyentes del automovilismo, y el millonario acuerdo que permitió a Alpine "tomarlo prestado" de Williams.

Aunque el argentino todavía no tiene asegurado un asiento titular, su llegada a Alpine alimenta las expectativas de que ese momento llegará más pronto que tarde. De momento, la bandera albiceleste volverá a flamear en la F1 este fin de semana en Australia, con Colapinto listo para aprovechar cada oportunidad que se presente.

franco colapinto alpine 1.jpg

Gran Premio de Australia: horarios en Argentina

El GP de Australia dará por iniciada la temporada 2025 de la Formula 1 a partir del jueves 13 de marzo, en el inicio de las prácticas libres, para concluir con la carrera el domingo.