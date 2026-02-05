Vuelve "Maravilla" Martínez: la leyenda del boxeo argentino peleará con "Picante" Ryske

La expectativa es alta por el regreso de Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los boxeadores más importantes de la historia del deporte nacional. El excampeón mundial volverá a pelear el 11 de abril, cuando enfrente a Nicolás “Picante” Ryske en el marco de la denominada “Noche de Leyendas”. Sin lugar a dudas una noticia que tomó por sorpresa a todos pero que genera mucha expectativa en los fanáticos que sueñan con verlo nuevamente arriba del ring.