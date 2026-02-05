Vuelve "Maravilla" Martínez: la leyenda del boxeo argentino peleará con "Picante" Ryske
Adrián “Maravilla” Martínez volverá al ring el 11 de abril ante Nicolás “Picante” Ryske, en la Noche de Leyendas que se hará en Tortuguitas.
La expectativa es alta por el regreso de Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los boxeadores más importantes de la historia del deporte nacional. El excampeón mundial volverá a pelear el 11 de abril, cuando enfrente a Nicolás “Picante” Ryske en el marco de la denominada “Noche de Leyendas”. Sin lugar a dudas una noticia que tomó por sorpresa a todos pero que genera mucha expectativa en los fanáticos que sueñan con verlo nuevamente arriba del ring.
El combate se llevará a cabo en el Arena Tortuguitas, un estadio con capacidad para 9.300 espectadores, y será el primer enfrentamiento entre ambos luchadores. El evento buscará reunir a grandes figuras de los deportes de combate y tendrá proyección internacional.
La trayectoria de “Maravilla” Martínez y el perfil de Ryske
Martínez, de 50 años, fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo. Además, en una etapa anterior de su carrera, también conquistó los cinturones súper welter de la Organización Internacional de Boxeo y del CMB.
Durante los primeros años de la década del 2010, “Maravilla” fue considerado el tercer mejor boxeador libra por libra del mundo, solo por detrás del estadounidense Floyd Mayweather y del filipino Manny Pacquiao, en una de las etapas más destacadas de su trayectoria profesional.
Su rival será Nicolás “Picante” Ryske, de 45 años, un referente argentino de las artes marciales. A lo largo de las últimas décadas se destacó en Muay Thai y Kickboxing, disciplinas en las que consiguió cuatro títulos mundiales, bajo los sellos WKC, WKF, WKL y WBU.
Antes del combate, ambos luchadores tendrán su primer cara a cara este viernes 6 de febrero, en un evento que se realizará en Palermo. Allí se darán a conocer detalles de la velada, el espíritu de la “Noche de Leyendas” y el alcance internacional que tendrá la pelea.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario