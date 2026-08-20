"Yo lo voté, es una lástima": campeón olímpico destrozó a Javier Milei por el desfinanciamiento al deporte
El campeón olímpico de BMX en 2024 apuntó con dureza contra la gestión libertaria debido a la falta de apoyo económico para sostener su carrera profesional.
El deporte argentino vuelve a quedar en el centro de la escena política tras las duras declaraciones de José "Maligno" Torres. El rider de 31 años, que se consagró con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de BMX freestyle, fulminó al Gobierno Nacional de Javier Milei.
El deportista apuntó contra el libertario por el severo desfinanciamiento que atraviesa el sector y que pone en riesgo la continuidad de los atletas de alto rendimiento. Si bien fue a visitarlo a la Casa Rosada cuando obtuvo su medalla, no es la primera crítica que realiza contra el Gobierno.
En medio de una entrevista concedida al Canal 10 de Córdoba, el deportista cordobés —nacido en Bolivia y nacionalizado argentino— cuestionó sin filtro las políticas de ajuste implementadas por la administración de ultraderecha, señalando que la falta de respaldo económico impide a los deportistas desarrollar sus carreras con normalidad.
Maligno Torres apuntó contra Javier Milei por el desfinanciamiento en el deporte
Durante la charla, Torres se sinceró sobre su decisión en las urnas y el desencanto posterior con las medidas gubernamentales. "El Gobierno actual bajó un poco el apoyo. Sé que me van a atacar, porque yo me saqué una foto con él, pero bueno", recordó.
""El Gobierno actual no está apoyando. Yo lo voté, es una lástima porque ahora mucha gente me va a atacar por esto, pero uno siempre vota por esa esperanza de que las cosas cambien...", expresó el medallista olímpico, reflejando el malestar que comparten numerosos representantes de disciplinas amateurs y profesionales ante la retracción del Estado en el apoyo al deporte nacional.
Maligno dijo que cuando se reunió con el Presidente no quiso "ser tan básico" de pedirle que apoye al deporte, ya que se esperaba que el respaldo sea espontáneo. Algo que finalmente no ocurrió, según su propia denuncia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario