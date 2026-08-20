"Yo lo voté, es una lástima": campeón olímpico destrozó a Javier Milei por el desfinanciamiento al deporte

""El Gobierno actual no está apoyando. Yo lo voté, es una lástima porque ahora mucha gente me va a atacar por esto, pero uno siempre vota por esa esperanza de que las cosas cambien...", expresó el medallista olímpico, reflejando el malestar que comparten numerosos representantes de disciplinas amateurs y profesionales ante la retracción del Estado en el apoyo al deporte nacional.