Zlatan Ibrahimović se deshizo en elogios para Lionel Messi: "Es un mensaje, el rey sigue acá"
El exdelantero sueco elogió la actuación del capitán argentino frente a Argelia y aseguró que su exhibición fue mucho más que una gran noche de fútbol.
La extraordinaria actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina continúa acumulando repercusiones alrededor del planeta. Después de marcar los tres goles del triunfo por 3 a 0 frente a Argelia e igualar registros históricos en la Copa del Mundo, el capitán albiceleste recibió elogios de figuras de todas las generaciones. Uno de los últimos en sumarse fue Zlatan Ibrahimovic, quien no ocultó su admiración por la exhibición del rosarino.
El exdelantero sueco, actualmente comentarista durante la cobertura del Mundial 2026 para la cadena Fox, analizó la actuación del número 10 argentino y ofreció una reflexión cargada de elogios. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Zlatan sostuvo que lo ocurrido en Kansas City fue una demostración de jerarquía que debería servir de advertencia para todos los equipos que aspiran a conquistar el torneo.
Messi lideró a la Albiceleste durante toda la noche y se mostró decisivo cada vez que tuvo contacto con la pelota cerca del área rival. Su influencia fue determinante para que Argentina comenzara el certamen con una victoria contundente y dejara una imagen muy positiva de cara a los próximos compromisos. Ese rendimiento llamó la atención incluso de quienes conocen de cerca las exigencias del más alto nivel.
Zlatan Ibrahimovic, rendido ante Lionel Messi tras su triplete
“Déjenme decirles algo: esto es lo que pasa cuando el mejor de todos los tiempos juega al fútbol. Messi no sólo tuvo un buen partido inaugural, llegó a la Copa del Mundo como si todavía fuera su dueño”, afirmó Ibrahimovic al evaluar el desempeño del argentino. La frase rápidamente comenzó a circular por redes sociales y medios de comunicación de distintos países.
El sueco también hizo referencia a uno de los temas más recurrentes alrededor del capitán argentino: su edad. Lejos de considerar que el paso del tiempo representa una dificultad, Zlatan sostuvo que Messi sigue imponiendo condiciones como en sus mejores años. “La gente habla sobre su edad, sobre el fin de una era, sobre la presión de tener 38 para 39, pero a él no le afecta nada de eso. Lo que él hace es crear presión para cada defensor del torneo, en su lugar”, destacó.
Además, analizó el desarrollo del encuentro y explicó por qué considera que la presencia del rosarino cambia completamente la dinámica de cualquier partido. “Argelia intentó quedarse atrás, frustrar a Argentina, competir… Pero cuando Messi toma la pelota cerca del área, el partido básicamente se termina. Un hat-trick en el partido inaugural no es algo normal, es una declaración, un aviso a todos los otros equipos en el torneo“.
Ibrahimovic también remarcó la enorme diferencia que supone contar con un futbolista de semejante jerarquía dentro de un plantel competitivo. “Y ese es el por qué Argentina ganó tan confortablemente, porque cuando tienes un jugador como él, no necesitas diez chances, con un momento de magia es suficiente. Y les dio tres”, señaló.
Finalmente, el exgoleador cerró su análisis con una frase que resume perfectamente su visión sobre el impacto de Messi en esta Copa del Mundo. “Ahora la gente empieza a hablar nuevamente sobre si es el mejor en el mundo. Él no habla, él lo demuestra. Hoy se lo mostró a todos. No fueron tres puntos para Argentina, fue un mensaje para la Copa del Mundo: el rey sigue aquí“, sentenció.
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