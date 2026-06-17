Zlatan Ibrahimović se deshizo en elogios para Lionel Messi: "Es un mensaje, el rey sigue acá"

El sueco también hizo referencia a uno de los temas más recurrentes alrededor del capitán argentino: su edad. Lejos de considerar que el paso del tiempo representa una dificultad, Zlatan sostuvo que Messi sigue imponiendo condiciones como en sus mejores años. “La gente habla sobre su edad, sobre el fin de una era, sobre la presión de tener 38 para 39, pero a él no le afecta nada de eso. Lo que él hace es crear presión para cada defensor del torneo, en su lugar”, destacó.

Además, analizó el desarrollo del encuentro y explicó por qué considera que la presencia del rosarino cambia completamente la dinámica de cualquier partido. “Argelia intentó quedarse atrás, frustrar a Argentina, competir… Pero cuando Messi toma la pelota cerca del área, el partido básicamente se termina. Un hat-trick en el partido inaugural no es algo normal, es una declaración, un aviso a todos los otros equipos en el torneo“.

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Ibrahimovic también remarcó la enorme diferencia que supone contar con un futbolista de semejante jerarquía dentro de un plantel competitivo. “Y ese es el por qué Argentina ganó tan confortablemente, porque cuando tienes un jugador como él, no necesitas diez chances, con un momento de magia es suficiente. Y les dio tres”, señaló.

Finalmente, el exgoleador cerró su análisis con una frase que resume perfectamente su visión sobre el impacto de Messi en esta Copa del Mundo. “Ahora la gente empieza a hablar nuevamente sobre si es el mejor en el mundo. Él no habla, él lo demuestra. Hoy se lo mostró a todos. No fueron tres puntos para Argentina, fue un mensaje para la Copa del Mundo: el rey sigue aquí“, sentenció.