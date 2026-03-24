Día de la Memoria: la emotiva interpretación de Ángela Torres de "Como la cigarra" en Luzu TV
En el Día de la Memoria, Ángela Torres sorprendió a la audiencia de "Nadie dice nada" con una profunda versión del clásico de María Elena Walsh.
En el marco de los homenajes por el Día de la Memoria, el streaming Luzu TV se sumó con un momento musical emotivo. Durante la transmisión de "Nadie dice nada", conducido por Nico Occhiato, la actriz y cantante Ángela Torres interpretó en vivo una de las canciones más emblemáticas de la historia argentina.
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La invitada sorprendió a todos los presentes en el estudio y a los miles de espectadores conectados al elegir "Como la cigarra", el inolvidable clásico compuesto por María Elena Walsh. Esta canción, popularizada de manera magistral por la voz de Mercedes Sosa durante la dictadura, se ha convertido a lo largo de los años en un verdadero himno sobre la resiliencia, la supervivencia y la resistencia ante la persecución y el autoritarismo.
Video: Ángela Torres canta "Cómo la cigarra" en el Día de la Memoria"
Una interpretación inolvidable en el estudio
Para estar a la altura del homenaje, Ángela Torres no cantó sobre una pista de audio convencional. La producción del programa acondicionó el estudio con una tenue iluminación azul para recibir a una pequeña y talentosa orquesta de cámara que acompañó la interpretación de la artista en vivo.
El ensamble musical estuvo conformado por instrumentistas de cuerda (violín, violonchelo), un arpa, teclados y percusión sutil (marimba). Esta rica instrumentación le aportó a la canción una profundidad y un sonido envolvente que conmovió tanto a los conductores, que escuchaban en silencio y visiblemente emocionados, como al público virtual.
Tras la interpretación, la cuenta oficial de Twitter (X) de Luzu TV compartió el momento con el mensaje "¡Memoria, verdad y justicia!", generando una gran cantidad de interacciones y mensajes de agradecimiento por parte de sus seguidores por el respetuoso homenaje brindado en el programa.
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