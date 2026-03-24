Día de la Memoria: la emotiva interpretación de Ángela Torres de "Como la cigarra" en Luzu TV

La invitada sorprendió a todos los presentes en el estudio y a los miles de espectadores conectados al elegir "Como la cigarra", el inolvidable clásico compuesto por María Elena Walsh. Esta canción, popularizada de manera magistral por la voz de Mercedes Sosa durante la dictadura, se ha convertido a lo largo de los años en un verdadero himno sobre la resiliencia, la supervivencia y la resistencia ante la persecución y el autoritarismo.