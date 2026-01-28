Donald Trump amenazó a Irán: "La flota está lista para actuar con violencia como en Venezuela"
El mandatario estadounidense advirtió que el despliegue es mayor al que terminó con la detención de Nicolás Maduro. "El tiempo se acaba", alertó Donald Trump.
La tensión en Medio Oriente alcanzó un punto crítico este miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a través de su red social Truth Social, asegurando que la flota naval enviada a la región está preparada para "cumplir su misión", trazando un paralelismo con la operación que se llevó a cabo recientemente en Venezuela.
"Al igual que en Venezuela, la flota está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", escribió el líder republicano, enfatizando que se utilizará la "violencia si es necesario". El mensaje busca presionar a Teherán para que se siente "pronto" a la mesa de negociaciones y acepte un acuerdo que elimine su capacidad de desarrollar armas nucleares.
El recuerdo de "Martillo de Medianoche" y la caída de Maduro
Trump no escatimó en referencias históricas recientes para reforzar su amenaza. "El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró, en alusión al ataque estadounidense durante el conflicto de junio de 2025 entre Israel e Irán.
El mandatario aseguró que aquella contienda provocó "una gran destrucción", pero advirtió que una próxima embestida "será mucho peor".
Sin embargo, el punto más llamativo de su mensaje fue la comparación con el despliegue en Sudamérica. Trump detalló que el "enorme" contingente liderado por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln se dirige a la zona con "determinación" y destacó que es "todavía mayor" que el enviado para la operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este mes.
La respuesta de Irán y el contexto social
El envío de la flota fue ordenado por la Casa Blanca tras las protestas que sacudieron a la República Islámica desde finales de diciembre de 2025. Aunque las manifestaciones fueron sofocadas violentamente por el régimen —especialmente entre el 8 y el 9 de enero— y ya no se registran focos relevantes, Trump mantuvo la instrucción del avance militar.
Por su parte, el Gobierno iraní reaccionó al incremento de las hostilidades señalando que, en el escenario actual, consideran "más probable una confrontación bélica que una negociación" con Washington.
