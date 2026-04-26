Atentado contra Donald Trump: ¿Quién es el presunto tirador de la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

El pánico de la comitiva oficial de la Casa Blanca

El peligroso incidente armado tuvo lugar en los pasillos exteriores del salón de baile del hotel Hilton, un espacio que históricamente permanece abierto a huéspedes regulares con controles de seguridad un tanto laxos para quienes no ingresan al sector VIP de la cena.

La balacera desató la evacuación inmediata no solo de Donald Trump, sino de los principales integrantes de su círculo íntimo. Entre la comitiva oficial que debió abandonar el recinto bajo estricta custodia se encontraban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. Tras el suceso, la presidenta de la Asociación de Corresponsales, Weijia Jiang, confirmó la cancelación del convite y el personal comenzó a desmontar el atril presidencial.