Atentado contra Donald Trump: ¿Quién es el presunto tirador de la cena de corresponsales de la Casa Blanca?
Cole Allen fue identificado como el presunto tirador que desató el pánico en la Casa Blanca. Trump difundió la foto del atacante detenido.
Tras el dramático y violento episodio de inseguridad que obligó a evacuar al presidente estadounidense Donald Trump de urgencia en Washington, las autoridades lograron detener al presunto tirador. Se trata de un hombre de 31 años que desató el pánico total al efectuar detonaciones durante la tradicional cena de corresponsales.
Quién es Cole Allen, el principal sospechoso del ataque
De acuerdo con los primeros reportes oficiales tras el caos, el hombre arrestado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos se llama Cole Allen. Es un profesor de tiempo parcial de 31 años residente de Los Ángeles. Si bien inicialmente se reportó que no tenía preferencias electorales claras, distintos medios afines a Donald Trump aseguraron rápidamente que el joven apoyó la campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris.
Fue precisamente el propio líder republicano quien, a través de su cuenta oficial en la plataforma Truth Social, sacó a la luz pública las primeras imágenes del sospechoso. En la fotografía se puede observar claramente a Allen sometido boca abajo y con las manos esposadas por las fuerzas policiales tras haber realizado al menos tres detonaciones.
IMPORTANTE: Qué dijo Donald Trump tras ser evacuado de urgencia por un tiroteo en Washington
El pánico de la comitiva oficial de la Casa Blanca
El peligroso incidente armado tuvo lugar en los pasillos exteriores del salón de baile del hotel Hilton, un espacio que históricamente permanece abierto a huéspedes regulares con controles de seguridad un tanto laxos para quienes no ingresan al sector VIP de la cena.
La balacera desató la evacuación inmediata no solo de Donald Trump, sino de los principales integrantes de su círculo íntimo. Entre la comitiva oficial que debió abandonar el recinto bajo estricta custodia se encontraban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. Tras el suceso, la presidenta de la Asociación de Corresponsales, Weijia Jiang, confirmó la cancelación del convite y el personal comenzó a desmontar el atril presidencial.
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