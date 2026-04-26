Atentado contra Donald Trump: confirmaron que el tirador actuó solo

Pese al intenso intercambio de disparos en los pasillos del hotel Hilton, la policía informó que el agresor no fue alcanzado por las balas y fue trasladado a un centro médico para su evaluación. Quien sí resultó herido durante el feroz tiroteo fue un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto, aunque afortunadamente su chaleco antibalas evitó heridas mortales y se encuentra recuperándose con buen ánimo. Ahora, el FBI investiga los motivos del ataque.