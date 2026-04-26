Atentado contra Donald Trump: confirmaron que el tirador actuó solo
Las autoridades policiales confirmaron que el tirador que desató el pánico en la cena de Donald Trump y los corresponsales de la Casa Blanca actuó en soledad.
Tras el dramático momento vivido en Washington, las autoridades confirmaron que el tirador que irrumpió armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca actuó como un lobo solitario. El jefe de policía descartó la participación de cómplices en el ataque que obligó a evacuar de urgencia al presidente estadounidense Donald Trump.
El arsenal del agresor y el agente del Servicio Secreto herido
En una reciente conferencia de prensa, Jeff Carroll, jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), brindó detalles escalofriantes sobre el asalto al puesto de control del Servicio Secreto. Según precisó, el atacante de 31 años cargaba consigo un gran arsenal compuesto por "una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos" al momento de iniciar el asalto.
IMPORTANTE: Qué dijo Donald Trump tras ser evacuado de urgencia por un tiroteo en Washington
Pese al intenso intercambio de disparos en los pasillos del hotel Hilton, la policía informó que el agresor no fue alcanzado por las balas y fue trasladado a un centro médico para su evaluación. Quien sí resultó herido durante el feroz tiroteo fue un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto, aunque afortunadamente su chaleco antibalas evitó heridas mortales y se encuentra recuperándose con buen ánimo. Ahora, el FBI investiga los motivos del ataque.
La palabra de Donald Trump tras el violento ataque
Horas después del traumático episodio, Donald Trump brindó una rueda de prensa donde buscó llevar tranquilidad y minimizó el nivel de peligro al que estuvo expuesto. El mandatario republicano aseguró que el atacante "estaba muy lejos" de acercarse a su mesa principal.
"Era un loco", sentenció el jefe de Estado ante los medios, remarcando que difícilmente el agresor podría haber atravesado las pesadas puertas de seguridad del gran salón donde él se encontraba junto a su comitiva. Cabe destacar que esta cena representaba el regreso del magnate al evento de corresponsales tras años de ausencia y boicot.
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