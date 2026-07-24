Adrián Ravier admitió que el dólar puede llegar a los $1.800 "en los próximos meses"
El Vocero presidencial descartó un salto cambiario “brusco” e intentó ratificar la estabilidad del plan económico oficial.
El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó este jueves que es una posibilidad que el dólar llegue a $1.700 o $1.800 en los próximos meses, aunque descartó un salto cambiario brusco y ratificó la estabilidad económica del Gobierno.
El funcionario sostuvo en una entrevista periodística que si existe un atraso cambiario y se produce un ajuste en el tipo de cambio, este será "mínimo" y no tendrá un impacto significativo en el bolsillo de la gente.
Además, Ravier desestimó escenarios de devaluaciones masivas comparándolos con el pasado y explicó que cuadruplicar el valor como durante el macrismo significaría llevar el dólar de los $1.500 actuales a $6.000.
Por último, el vocero presidencial enfatizó que variables como la compra de reservas por parte del Banco Central y el superávit en cuenta corriente demuestran una solidez que disipa los temores del mercado.
Adrián Ravier negó haber dicho que Argentina es un "país bananero" por reclamar la soberanía sobre Malvinas
El vocero presidencial Adrián Ravier negó este martes haber dicho que Argentina es un "país bananero" y aseguró que sus declaraciones fueron interpretadas de "muy mala fe" por parte de algunos medios.
La controversia comenzó tras una publicación del propio Ravier en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en la que el vocero escribió: "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores".
El posteo desató un fuerte repudio de distintos arcos de la oposición, entre ellas Cecilia Moreau, quien criticó con dureza al funcionario señalando que el "bananero" es él y su administración, y afirmó que debería darle vergüenza expresarse así.
El diputado de la Coalición Cívia Maximiliano Ferraro también cruzó al vocero por calificar al país de esa manera.
Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio utilizó la ironía en redes sociales para calificar el tuit como un mensaje poco atinado para un pueblo orgulloso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario