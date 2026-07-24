Adrián Ravier admitió que el dólar puede llegar a los $1.800 "en los próximos meses"

La controversia comenzó tras una publicación del propio Ravier en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en la que el vocero escribió: "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores".

El posteo desató un fuerte repudio de distintos arcos de la oposición, entre ellas Cecilia Moreau, quien criticó con dureza al funcionario señalando que el "bananero" es él y su administración, y afirmó que debería darle vergüenza expresarse así.

El diputado de la Coalición Cívia Maximiliano Ferraro también cruzó al vocero por calificar al país de esa manera.

Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio utilizó la ironía en redes sociales para calificar el tuit como un mensaje poco atinado para un pueblo orgulloso.