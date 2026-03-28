ANSES: los detalles sobre el aumento del bono para desempleados
Esta ayuda, que ayuda se pagará entre el 20 y 30 marzo, tendrá un incremento del 2,9% producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,9% en todas sus prestaciones, conforme a lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria y en línea con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este esquema tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de sus beneficiarios ante la escalada de precios.
Dentro de este marco, la Prestación por Desempleo se consolida como un apoyo clave para quienes perdieron su empleo formal, asegurando no solo un respaldo económico temporal, sino también la continuidad de los aportes jubilatorios y la cobertura de salud para el trabajador y su grupo familiar mientras intenta reinsertarse en el mercado laboral.
Aumento de ANSES abril 2026: las nuevas escalas de la Prestación por Desempleo
Con el aumento anunciado por ANSES, los montos de la Prestación por Desempleo también se actualizan. Desde las liquidaciones de marzo de 2026, el beneficio máximo alcanza los $352.400, mientras que el mínimo asegurado es de $176.200.
El cálculo de la prestación se realiza tomando el 75% del salario promedio más alto de los últimos seis meses, respetando los límites establecidos por el SMVM.
Esta medida busca compensar la caída del ingreso principal y asegurar que quienes trabajan en relación de dependencia o en la construcción cuenten con un respaldo económico básico mientras buscan volver al empleo.
Prestación por Desempleo: requisitos de aportes y duración del beneficio ANSES
Para cobrar esta prestación, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos de aportes previos, que dependen del tipo de contrato que tenían antes de quedar desvinculados.
- Empleados permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes en los 3 años anteriores al despido.
- Trabajadores temporales o de temporada: necesitan haber trabajado más de 90 días en el último año, sin superar 12 meses en los últimos 3 años.
- Sector de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses de aportes en los 2 años previos a la finalización del empleo.
Este beneficio de ANSES se otorga entre 2 y 6 meses, con un período más largo para quienes tienen más de 45 años, dado que suelen enfrentar mayores dificultades para reincorporarse al trabajo.
Documentación necesaria: cómo gestionar el cobro de la Prestación por Desempleo ante ANSES
Para gestionar la Prestación por Desempleo, el organismo requiere presentar documentación tanto física como digital que compruebe la causa del despido. Es necesario llevar el DNI (original y copia) y el comprobante del cese laboral, como un telegrama de despido, carta documento o contrato vencido.
Si la desvinculación se debe a quiebra del empleador, se piden certificaciones judiciales específicas. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. De no hacerlo en el tiempo estipulado, se descontarán días del beneficio total, por lo que presentar la documentación a tiempo es clave para recibir la prestación completa.
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