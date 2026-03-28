ANSES: los detalles sobre el aumento del bono para desempleados

Prestación por Desempleo: requisitos de aportes y duración del beneficio ANSES

Para cobrar esta prestación, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos de aportes previos, que dependen del tipo de contrato que tenían antes de quedar desvinculados.

Empleados permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes en los 3 años anteriores al despido.

deben contar con al menos 6 meses de aportes en los 3 años anteriores al despido. Trabajadores temporales o de temporada: necesitan haber trabajado más de 90 días en el último año, sin superar 12 meses en los últimos 3 años.

necesitan haber trabajado más de 90 días en el último año, sin superar 12 meses en los últimos 3 años. Sector de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses de aportes en los 2 años previos a la finalización del empleo.

Este beneficio de ANSES se otorga entre 2 y 6 meses, con un período más largo para quienes tienen más de 45 años, dado que suelen enfrentar mayores dificultades para reincorporarse al trabajo.

Documentación necesaria: cómo gestionar el cobro de la Prestación por Desempleo ante ANSES

Para gestionar la Prestación por Desempleo, el organismo requiere presentar documentación tanto física como digital que compruebe la causa del despido. Es necesario llevar el DNI (original y copia) y el comprobante del cese laboral, como un telegrama de despido, carta documento o contrato vencido.

Si la desvinculación se debe a quiebra del empleador, se piden certificaciones judiciales específicas. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. De no hacerlo en el tiempo estipulado, se descontarán días del beneficio total, por lo que presentar la documentación a tiempo es clave para recibir la prestación completa.