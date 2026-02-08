El bono de pago único que otorgará la ANSES en febrero

Con la actualización de los haberes prevista para febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el calendario de pagos del mes con aumentos del 2,8% que alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El ajuste responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria y su objetivo es que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.