El bono de pago único que otorgará la ANSES en febrero
Este trámite se puede gestionar de forma online o presencial en las oficinas del organismo. Cómo tramitarlo.
Con la actualización de los haberes prevista para febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el calendario de pagos del mes con aumentos del 2,8% que alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El ajuste responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria y su objetivo es que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además del incremento general, el organismo prevé un pago excepcional por matrimonio, destinado a un grupo específico de beneficiarios que cumplan con las condiciones exigidas y tengan la gestión correctamente registrada ante ANSES. Por otro lado, este trámite se puede gestionar de forma online o presencial en las oficinas del organismo.
ANSES pagará un extra que supera los $100.000
La asignación por matrimonio tiene un valor de $109.897 y está dirigida a parejas recién casadas que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por ANSES.
Ambos cónyuges pueden tramitar el beneficio si se encuentran trabajando formalmente o dentro de las categorías habilitadas, lo que permite que el pago se duplique y reciban más de $219.000 en total.
Para acceder a esta ayuda, el ingreso familiar no puede superar los $5.022.048 brutos, mientras que ningún integrante de la pareja debe percibir más de $2.511.024 de manera individual.
Quiénes pueden pedir la Asignación de Pago Único
- Personas con empleo formal en el sector privado.
- Trabajadores que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Trabajadores temporarios o eventuales.
- Titulares de la pensión honorífica para veteranos de guerra del Atlántico Sur.
Cómo realizar el trámite desde Mi ANSES
El beneficio se puede gestionar de dos maneras: de forma presencial, solicitando turno en una oficina de ANSES con la documentación requerida, o de manera online a través de la Atención Virtual del organismo. Estos son los pasos a seguir:
- Verificar datos: confirmar que la información personal y el vínculo conyugal estén correctos en Mi ANSES.
- Preparar documentación: reunir los papeles necesarios de ambos cónyuges para el trámite.
- Realizar la gestión online: ingresar a la Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social y completar la solicitud siguiendo los pasos indicados.
