ARCA alertó por estafas con reclamos de deudas

El cuerpo del mensaje incluye un link para, supuestamente, "acceder a los detalles" de la deuda y para "subsanarlos" mediante el ingreso de la clave fiscal y la realización de algún pago.

Frente a este ARCA confirmó y resaltó la absoluta falsedad de estos correos; e incita a los contribuyentes que los reciben a no ingresar a ninguno de los links allí incluidos y a denunciar el incidente, reenviando el mail a la casilla [email protected].

También se recuerda que la única vía oficial que utiliza esta Agencia para notificar a los contribuyentes sobre su situación fiscal es el Domicilio Fiscal Electrónico, al que solo se puede acceder con CUIT/CUIL y Clave Fiscal desde www.arca.gob.ar.

Y advirtió que en ningún momento el organismo enviará comunicaciones de este tipo vía teléfono, Whatsapp, mensaje de texto o correo electrónico ni solicitará datos personales o la clave fiscal.

ARCA recordó además que la clave fiscal es intransferible y que, para evitar este tipo de maniobras fraudulentas, no se debe compartir información personal con terceros. El organismo no informará situaciones judiciales ni solicitará pagos, datos personales o clave fiscal por ningún medio que no sea el domicilio fiscal electrónico.

ARCA: ¿Qué es el Domicilio Fiscal Electrónico?

El Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) es una casilla de mensajería privada entre ARCA y cada contribuyente. Este servicio es único para cada persona, ya que requiere autenticación con clave fiscal para poder ingresar, y equivale a un correo electrónico oficial. El acceso a este domicilio es gratuito, seguro y obligatorio.

¿Cómo se constituye el DFE?

Para constituir el Domicilio Fiscal Electrónico, se deberá ingresar con clave fiscal al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”, cargar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular.

Aquí, en este link, se puede seguir el paso a paso: https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=81