El Gobierno avaló salarios básicos de $982.641,94 debajo de la inflación que compensa con bono de $1.2000.000

Con la última homologación retroactiva al mes de agosto, los sueldos básicos de referencia de la actividad quedaron conformados de la siguiente manera: un peón de carga y descarga percibe $982.641,94, mientras que un conductor de primera categoría alcanzó los $1.075.910,44, y un chofer de camión blindado llegó a los $1.156.740,23. A estos montos base hay que sumarles obligatoriamente los adicionales previstos en el convenio colectivo de la actividad, como viáticos, antigüedad, horas extras y viandas.