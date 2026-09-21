El Gobierno avaló salarios básicos de $982.641,94 debajo de la inflación que compensa con bono de $1.2000.000
El gremio de Camioneros acordó un nuevo aumento de salarios con suma fija y bono. La suba pactada quedó por debajo de la pauta de inflación esperada.
La Federación de Camioneros, liderada por Hugo Moyano, selló un entendimiento de salarios que contempla un incremento del 6,6% escalonado hasta febrero de 2027. Para compensar la pérdida adquisitiva ante la inflación, los trabajadores de la actividad percibirán un bono anual de $1.200.000 y una suma fija.
Cómo se pagará el aumento y el bono para Camioneros
El acuerdo rubricado entre el sindicato y las cámaras empresariales (FAETYL y FADEEAC) se alinea con la pauta salarial promovida por el Gobierno nacional, que incentiva subas menores al 2% mensual para extender la vigencia de los convenios. De esta manera, el ajuste sobre los haberes se aplicará en seis tramos acumulativos: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y noviembre, 1,6% en diciembre y enero, y 1,5% en febrero.
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En cuanto a las sumas adicionales de contención, los afiliados cobrarán una asignación no remunerativa de $18.000 abonada en el mes de septiembre. Además, el millonario pago anual extraordinario se desembolsará a partir de enero de 2027 en cuatro cuotas consecutivas de $300.000 cada una.
Con la última homologación retroactiva al mes de agosto, los sueldos básicos de referencia de la actividad quedaron conformados de la siguiente manera: un peón de carga y descarga percibe $982.641,94, mientras que un conductor de primera categoría alcanzó los $1.075.910,44, y un chofer de camión blindado llegó a los $1.156.740,23. A estos montos base hay que sumarles obligatoriamente los adicionales previstos en el convenio colectivo de la actividad, como viáticos, antigüedad, horas extras y viandas.
Finalmente, la audiencia paritaria también estableció un fuerte incremento en la contribución patronal extraordinaria a la obra social del gremio (OSSCHOCA), la cual pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por cada trabajador en blanco para poder financiar las prestaciones de salud.
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