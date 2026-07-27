Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus firmaron un acuerdo clave con beneficios para productores

Un impulso clave para las economías regionales

Para la Asociación Argentina de Brangus, que nuclea a más de 500 socios activos y cuenta con 20.000 usuarios registrados en su plataforma, esta cooperación representa un respaldo financiero sólido que acompaña la expansión sostenida de la raza en el territorio nacional.

Por su parte, Banco Macro —la entidad privada con la mayor red de sucursales del país y presencia estratégica en los principales corredores productivos— consolida su liderazgo en las economías regionales y fortalece su vínculo con una cartera de alto valor. Mediante oficiales especializados al servicio del productor agropecuario, el banco ofrece soluciones integrales que incluyen desde créditos para insumos, repuestos y maquinaria agrícola hasta operaciones con granos y transacciones digitales.