Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus firmaron un acuerdo clave con beneficios para productores
El convenio otorga herramientas financieras preferenciales para la compra de reproductores, retención de vientres y tecnología, consolidando el respaldo a las economías regionales.
En el marco del compromiso sostenido con el sector agropecuario, Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus formalizaron una alianza estratégica de gran impacto para la ganadería nacional.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, y el titular de la entidad de criadores, Mauricio Groppo, estableciendo un nuevo estándar de cooperación entre el sistema financiero y la genética líder del país.
El convenio está diseñado para alcanzar a productores, cabañeros y criadores de todas las escalas —ya sean pequeños, medianos o grandes—, brindándoles herramientas de previsibilidad y capacidad de inversión en un momento clave para el desarrollo productivo.
Beneficios exclusivos y presencia en las principales pistas
A través de esta unión, los socios de la raza tendrán acceso a créditos exclusivos orientados a tres pilares fundamentales de la actividad:
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Compra de reproductores para el mejoramiento genético de los rodeos.
Retención de vientres para potenciar el stock ganadero.
Incorporación de tecnología aplicada a los establecimientos.
Además del respaldo crediticio, el acuerdo contempla una fuerte presencia institucional de Banco Macro en los eventos más destacados del calendario ganadero, incluyendo la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la tradicional Exposición Rural de Palermo y diversos remates federales distribuidos a lo largo y ancho del país.
Un impulso clave para las economías regionales
Para la Asociación Argentina de Brangus, que nuclea a más de 500 socios activos y cuenta con 20.000 usuarios registrados en su plataforma, esta cooperación representa un respaldo financiero sólido que acompaña la expansión sostenida de la raza en el territorio nacional.
Por su parte, Banco Macro —la entidad privada con la mayor red de sucursales del país y presencia estratégica en los principales corredores productivos— consolida su liderazgo en las economías regionales y fortalece su vínculo con una cartera de alto valor. Mediante oficiales especializados al servicio del productor agropecuario, el banco ofrece soluciones integrales que incluyen desde créditos para insumos, repuestos y maquinaria agrícola hasta operaciones con granos y transacciones digitales.
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