Lejos del "cero coma algo": por qué subió la inflación en julio, según libertarios
Desde la entidad señalaron que el registro estuvo traccionado por factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno y la suba de tarifas.
Tras conocerse los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Fundación Libertad y Progreso analizó la suba registrada durante julio y atribuyó el repunte a cuestiones estacionales y al incremento en la demanda por el receso invernal. Ahora pronosticaron que el indicador del mes de agosto se ubicará por debajo del 2%.
"Esto indicaría que buena parte del aumento registrado en julio respondió a factores estacionales. Además, estimamos que durante los meses restantes del año la inflación también podría mantenerse por debajo del 2% mensual", detalló el informe, remarcando que se espera retomar rápidamente el sendero desinflacionario.
Lejos del "cero coma algo" que venía pronosticando el presidente Javier Milei, la inflación de julio fue de 2,1%, incluso por encima de la de junio.
El desglose de la inflación de julio: estacionalidad, turismo y tarifas
El economista de la entidad Julián Neufeld explicó que es crucial diferenciar entre las causas del rebote. Por un lado, apuntó al impacto del turismo: "Los bienes y servicios relacionados con el turismo y actividades recreativas subieron de precio sustancialmente por el aumento de la demanda impulsado por las vacaciones de invierno. Lo vemos reflejado en los bienes estacionales, que subieron un 4,5% e incidieron con 0,41 puntos porcentuales en el índice".
Por otro lado, Neufeld señaló la incidencia del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, afectado por el traspaso a precios (pass-through) de la depreciación del tipo de cambio mayorista acumulada entre mayo y julio. No obstante, remarcó que se trató de factores transitorios y que la inflación núcleo se ubicó en el 1,8%.
En la misma línea, el director ejecutivo de la Fundación, Aldo Abram, confirmó que los relevamientos semanales privados arrojaron un 2,1% para julio, pero destacó que el fenómeno obedeció estrictamente al movimiento turístico —hoteles, restaurantes, transporte y entretenimiento— sumado al impacto de la actualización de tarifas de servicios públicos.
Qué se espera para agosto y lo que resta del año
Para el economista jefe de la institución, Diego Piccardo, la aceleración de julio no marcó un cambio de tendencia estructural. Como prueba, señaló que los rubros de Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura pasaron de aportar 0,44 puntos en junio a 0,64 puntos en julio, explicando casi la totalidad de la diferencia en la aceleración del índice general.
Con los fundamentos fiscales ordenados y la contención de la base monetaria como pilares, el nowcast de la Fundación proyecta una inflación del 1,8% para el mes de agosto, apuntalada por una menor presión en alimentos y la normalización de los precios tras el final de las vacaciones de invierno.
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