Lejos del "cero coma algo": por qué subió la inflación en julio, según libertarios

En la misma línea, el director ejecutivo de la Fundación, Aldo Abram, confirmó que los relevamientos semanales privados arrojaron un 2,1% para julio, pero destacó que el fenómeno obedeció estrictamente al movimiento turístico —hoteles, restaurantes, transporte y entretenimiento— sumado al impacto de la actualización de tarifas de servicios públicos.

Qué se espera para agosto y lo que resta del año

Para el economista jefe de la institución, Diego Piccardo, la aceleración de julio no marcó un cambio de tendencia estructural. Como prueba, señaló que los rubros de Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura pasaron de aportar 0,44 puntos en junio a 0,64 puntos en julio, explicando casi la totalidad de la diferencia en la aceleración del índice general.

Con los fundamentos fiscales ordenados y la contención de la base monetaria como pilares, el nowcast de la Fundación proyecta una inflación del 1,8% para el mes de agosto, apuntalada por una menor presión en alimentos y la normalización de los precios tras el final de las vacaciones de invierno.