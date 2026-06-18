Leandro Santoro celebró que la Legislatura porteña aprobara la ley de Desendeudamiento Familiar y Personal
Mientras el porcentaje de morosidad llega a niveles insospechados en todo el país, la Ciudad de Buenos Aires intenta poner un parche a la economía hogareña.
El legislador porteño Leandro Santoro, de Fuerza por Buenos Aires, celebró este jueves la aprobación del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal diciendo que la ley "viene a ayudar en la emergencia a personas que se endeudaron por comprar comida, para pagar gastos corrientes".
Aunque reconoció que "algunos bajo la desesperación y otros bajo la idea de que el programa económico del presidente Milei les iba a permitir en el corto plazo recuperar ese poder adquisitivo que estaban perdiendo", Santoro remarcó que las finanzas de todas las casas quedaron trastocadas por deudas impagables.
"Se equivocaron porque después de tres años la gente en la Argentina, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha sufrido un cepo al salario, un aumento a los gastos fijos y un aumento exorbitante de la taza de interés", señaló en el recinto de la Legislatura porteña.
El legislador opositor le recriminó a la bancada libertaria que su explicación sobre no intervenir "en los precios de la economía" no aplica a la falta de apoyo a la ley que fue aprobada este jueves.
El esquema propuesto por Leandro Santoro empieza con un pedido al Banco Ciudad por parte del ciudadano interesado y luego los fondos se transferirán directamente a los acreedores, informó el sitio Ámbito.
La iniciativa de Santoro fue aprobada este jueves por una amplia mayoría en la Legislatura porteña y prevé una línea de préstamos a través del Banco Ciudad pensada para empleados, jubilados y monotributistas de categorías bajas y medias.
Además, se establecerán criterios de prioridad para hogares vulnerables, inquilinos, estudiantes y personas con discapacidad.
La ahora flamante ley tiene datos como una tasa de interés del 35% como máximo y un plazo mínimo de 24 meses, "que le va a permitir a los porteños y porteñas canjear deudas que en algunos momentos de este año y del año pasado se tomaron a tasas de más del 100%", explicó el legislador.
Además, Santoro señaló que el programa "va a incentivar a los bancos privados se puedan adherir con una rebaja del 50% de Ingresos Brutos y la obligación del Banco Ciudad de permitirle a cualquier vecino de la Ciudad que haciéndose cliente del banco, sin ningún tipo de costo, sólo por abrir una cuenta corriente o caja de ahorro, pueda tener derecho a este servicio".
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