Leandro Santoro celebró que la Legislatura porteña aprobara la ley de Desendeudamiento Familiar y Personal

El esquema propuesto por Leandro Santoro empieza con un pedido al Banco Ciudad por parte del ciudadano interesado y luego los fondos se transferirán directamente a los acreedores, informó el sitio Ámbito.

La iniciativa de Santoro fue aprobada este jueves por una amplia mayoría en la Legislatura porteña y prevé una línea de préstamos a través del Banco Ciudad pensada para empleados, jubilados y monotributistas de categorías bajas y medias.

Además, se establecerán criterios de prioridad para hogares vulnerables, inquilinos, estudiantes y personas con discapacidad.

La ahora flamante ley tiene datos como una tasa de interés del 35% como máximo y un plazo mínimo de 24 meses, "que le va a permitir a los porteños y porteñas canjear deudas que en algunos momentos de este año y del año pasado se tomaron a tasas de más del 100%", explicó el legislador.

Además, Santoro señaló que el programa "va a incentivar a los bancos privados se puedan adherir con una rebaja del 50% de Ingresos Brutos y la obligación del Banco Ciudad de permitirle a cualquier vecino de la Ciudad que haciéndose cliente del banco, sin ningún tipo de costo, sólo por abrir una cuenta corriente o caja de ahorro, pueda tener derecho a este servicio".