Colegios privados aumentan en agosto y septiembre: de cuánto es la suba

Las familias que envían a sus hijos a colegios privados que estén subvencionados por el Estado -es decir, la gran mayoría- deberán afrontar un nuevo reajuste en las cuotas escolares. La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), autorizó un esquema de incrementos arancelarios que alcanzará un 8% acumulado en el bimestre.