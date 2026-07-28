Colegios privados aumentan en agosto y septiembre: de cuánto es la suba
El regreso de las vacaciones de invierno viene aparejado con una mala noticia para los padres: las instituciones con subvención estatal tendrán aumentos.
Las familias que envían a sus hijos a colegios privados que estén subvencionados por el Estado -es decir, la gran mayoría- deberán afrontar un nuevo reajuste en las cuotas escolares. La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), autorizó un esquema de incrementos arancelarios que alcanzará un 8% acumulado en el bimestre.
Colegios privados aumentan en agosto y septiembre: de cuánto es la suba
El cronograma oficializado dispone que el primer ajuste será del 5,5% en las facturas de agosto, al que se sumará un 2,5% adicional en septiembre, que se calculará sobre la cuota de agosto. La medida alcanza a todos los niveles del sistema educativo: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica y Educación Superior.
Además, aclararon que varía según la proporción de subsidio que percibe cada colegio, la cual oscila entre el 40% y el 100%.
A pesar de la aprobación provincial, representantes del sector expresaron su disconformidad. Desde entidades como la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPBA) y la Asociación de Entidades Educativas Privadas (Adeepra), remarcaron que el porcentaje fijado resulta "insuficiente" para hacer frente al aumento sostenido en las tarifas de servicios públicos, tasas municipales, insumos de mantenimiento y los acuerdos paritarios docentes y no docentes.
En ese sentido, advirtieron sobre el impacto crítico en los establecimientos con 100% de subvención, que atienden a sectores vulnerables y cuentan con un margen financiero acotado para absorción de pérdidas.
Las instituciones deberán notificar de manera formal a la comunidad educativa sobre los nuevos montos autorizados para el dictado de clases del segundo semestre.
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