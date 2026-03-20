Continúa cayendo el consumo popular: según el Indec, las ventas minoristas bajaron un 1,5%
Así lo refleja la “Encuesta de Supermercados”, que exhiben mermas tanto mensuales como interanuales y refleja que la gente sigue endeudándose para comer.
Como se informó, la economía argentina registró una expansión del 4,4% durante 2025, guarismo que, aunque marca un récord histórico en el nivel del Producto Bruto Interno (PBI), llega acompañado de señales de alerta por una marcada desaceleración en el cierre del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) también publicó este viernes la “Encuesta de Supermercados” correspondiente a enero último que, en efecto, muestra una de esas preocupantes señales: el consumo popular sigue en caída producto, especialmente, del rápido aumento del desempleo (despidos masivos en la industria y el sector público) y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Según el organismo oficial (virtualmente intervenido por el Poder Ejecutivo), el índice de ventas en supermercados, mayoristas, autoservicios y centros de compras se retrotrajo 1,5% con respecto al mes anterior (diciembre 2025) y cayó 1,2% en términos interanuales (frente a enero 2025).
“En enero de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 1,2% respecto a igual mes de 2025”, indica el informe, subrayando que ese mes “el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de 1,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior”.
Baja el consumo pero sube el endeudamiento familiar
Según el Indec, las ventas totales de enero a precios corrientes relevadas sumaron $2.339.233,3 millones, lo que representa un incremento de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, por debajo de la inflación del año pasado (31,5%).
En ese último sentido, llama la atención que el medio de pago con mayor volumen hayan sido las tarjetas de crédito, con $1.008.091 millones, seguido muy atrás por tarjetas de débito ($585.092 millones), efectivo ($400.406 millones) y otros medios ($345.644 millones).
En concreto, la población sigue endeudándose para adquirir productos de consumo diario (como alimentos o productos de limpieza y tocador) mientras crece exponencialmente la mora por parte de las familias con deudas ya adquiridas con bancos, tarjetas de crédito y aplicaciones.
En cuanto a las ventas totales a precios corrientes, durante enero de 2026 los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 49,4%; “Verdulería y frutería”, con 38,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 32,5%, y “Panadería”, con 27,2%.
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