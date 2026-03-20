Continúa cayendo el consumo popular: según el Indec, las ventas minoristas bajaron un 1,5%

En ese último sentido, llama la atención que el medio de pago con mayor volumen hayan sido las tarjetas de crédito, con $1.008.091 millones, seguido muy atrás por tarjetas de débito ($585.092 millones), efectivo ($400.406 millones) y otros medios ($345.644 millones).

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En concreto, la población sigue endeudándose para adquirir productos de consumo diario (como alimentos o productos de limpieza y tocador) mientras crece exponencialmente la mora por parte de las familias con deudas ya adquiridas con bancos, tarjetas de crédito y aplicaciones.

En cuanto a las ventas totales a precios corrientes, durante enero de 2026 los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 49,4%; “Verdulería y frutería”, con 38,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 32,5%, y “Panadería”, con 27,2%.

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