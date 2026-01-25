Asado del domingo: dónde comprar la carne y el chorizo más barato hoy

En cuanto al corte tradicional de Asado, el precio más competitivo sin descuento se encontró en Jumbo a $10.285 el kilo, mientras que en Coto subió levemente a $11.299.

Hierro - Asado banderita Asado banderita, una forma tradicional de hacerlo

Achuras y carbón: el dato del día

La sorpresa de la jornada está en las achuras. El chorizo presenta una oportunidad imperdible en supermercados Dia, donde el precio se desplomó un 36,59%, quedando a $2.600 el kilo. En Jumbo también se registró una baja del 31% en este producto, aunque su valor final es de $3.298.

Para completar la parrillada, estos son los mejores precios detectados: