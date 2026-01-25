Asado del domingo: dónde comprar la carne y el chorizo más barato hoy
Un relevamiento detectó bajas de hasta el 36% en achuras y ofertas claves. La lista de precios para prender el fuego, hacer asado y cuidar el bolsillo.
Para muchos argentinos, el ritual del domingo es innegociable, pero la inflación obliga a buscar estrategias de consumo para defender el bolsillo frente a la parrilla. Un nuevo monitoreo de ofertas en las principales cadenas de supermercados reveló dónde conviene comprar los cortes de asado y las achuras hoy.
Según los datos de la plataforma Precio Asado, el "dato del día" se lo lleva el chorizo, que registra su valor más bajo de los últimos siete días con un descenso abrupto en una cadena específica. A continuación, el detalle de dónde conseguir cada corte al mejor valor.
Los supermercados que están ofreciendo cortes de carne súper baratos
Los cortes de carne más convenientes
Si el objetivo es la carne vacuna, la oportunidad más destacada por su porcentaje de descuento es la Tapa de Asado. En la cadena Coto, este corte se consigue hoy a $9.999 el kilo, lo que representa una baja del 13,15% en comparación con su precio promedio semanal ($11.513).
Para quienes buscan la opción más económica en términos absolutos, la Falda es la ganadora: se encuentra a $6.759 el kilo en supermercados Vea. Por otro lado, la Paleta (ideal para bifes a la criolla si no se prende el fuego) bajó un 4,3% en Carrefour, ubicándose en $12.490.
En cuanto al corte tradicional de Asado, el precio más competitivo sin descuento se encontró en Jumbo a $10.285 el kilo, mientras que en Coto subió levemente a $11.299.
Achuras y carbón: el dato del día
La sorpresa de la jornada está en las achuras. El chorizo presenta una oportunidad imperdible en supermercados Dia, donde el precio se desplomó un 36,59%, quedando a $2.600 el kilo. En Jumbo también se registró una baja del 31% en este producto, aunque su valor final es de $3.298.
Para completar la parrillada, estos son los mejores precios detectados:
-
Morcilla: La opción más barata está en Carrefour a $2.590 el kilo.
Chinchulín: Bajó un 19,67% en Vea, costando $5.879 el kilo.
Provoleta: Se consigue a $3.990 en Dia.
Carbón: Tanto en Jumbo como en Vea se registran bajas del 25%, con un precio de $5.249 por bolsa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario