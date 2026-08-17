Dejó el mundo corpo en 2008 por el sueño de una cafetería europea en CABA, llegó a ser cadena y está en riesgo

El impacto de la crisis y una deuda de $1.500 millones

La devaluación del poder adquisitivo y el desplome del consumo en el sector gastronómico golpearon el corazón de la empresa Be Larch S.A., operadora de la marca. Según consta en el expediente judicial, la firma pasó de tener 49 empleados en noviembre de 2025 a tan solo 15 en la actualidad, acumulando además 175 cheques rechazados por más de $205 millones y dos pedidos de quiebra por parte de sus proveedores.