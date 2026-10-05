El alquiler de un dos ambientes representa la mitad de los ingresos del 40% de los hogares de menores ingresos

El gobierno de Javier Milei licuó los salarios de los trabajadores.

Tiempo libre y nuevos hábitos

El CESBA tamién analizó como cambió el uso del tiempo libre. Entre 2016 y 2023, el tiempo diario destinado a internet, celular y computadora pasó de 27,3 a 42,5 minutos (+56%), mientras que TV y videos aumentaron de 78,9 a 95,3 minutos (+21%). La lectura, en cambio, cayó de 12,4 a 9,2 minutos diarios.

El cambio más significativo aparece en la sociabilidad: el tiempo dedicado a la convivencia social descendió de 137,3 a 72,2 minutos diarios, una reducción del 47% en siete años.

De acuerco con el informe del CESBA, "los datos no permiten afirmar que las pantallas hayan reemplazado directamente al encuentro social. Sí muestran dos transformaciones simultáneas: más tiempo dedicado a consumos mediados por pantallas y mucho menos tiempo destinado a la convivencia social presencial".

Y señala: "Así, la pregunta por el costo de vida termina llevando a otra más amplia: ¿qué significa vivir bien en Buenos Aires? No solamente cuánto necesitamos para llegar a fin de mes, sino cuánto margen queda para encontrarnos, disfrutar de la Ciudad, disponer de tiempo y construir proyectos de vida".