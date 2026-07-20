El consumo de carne vacuna cayó 11% en el primer semestre del año

Las exportaciones de carne se mantienen en alza

Mientras el consumo interno se retrae, las exportaciones mantienen una tendencia completamente opuesta. Durante el primer semestre del año los embarques alcanzaron unas 408.600 toneladas res con hueso, lo que representó un crecimiento interanual del 10,2%.

El principal impulso provino de Estados Unidos, que incrementó sus compras luego de la ampliación de la cuota de exportación disponible para ese mercado. Gracias a esa mayor demanda, el sector logró colocar cerca de 38.000 toneladas adicionales respecto del mismo período de 2025.

Este escenario consolida una dinámica que se viene profundizando en los últimos años: una porción cada vez mayor de la producción nacional se destina al comercio exterior, mientras el mercado interno pierde participación.