El empleo formal volvió a caer y el salario mínimo ya perdió casi 40% frente a la inflación

En cuanto al comportamiento de las empresas, el informe señaló que las compañías más pequeñas continuaron reduciendo personal, mientras que las grandes firmas incrementaron sus plantillas. Las empresas medianas, en tanto, mantuvieron niveles de empleo relativamente estables.

El salario mínimo continúa en retroceso

El deterioro del mercado laboral se vio acompañado por una caída sostenida de los ingresos. De acuerdo con el informe, el salario mínimo, vital y móvil acumuló una pérdida del 39,7% de su poder de compra entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

Los especialistas explicaron que el fuerte retroceso comenzó tras la aceleración inflacionaria registrada a fines de 2023 y se profundizó durante los primeros meses de 2024. Si bien posteriormente hubo períodos en los que los aumentos nominales lograron seguir el ritmo de los precios, no alcanzaron para recuperar el terreno perdido.

Actualmente, el salario mínimo se ubica por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001 y equivale a apenas un tercio del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011.

De esta manera, la combinación entre la caída del empleo registrado y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios configura un panorama de creciente fragilidad para una parte importante de los trabajadores formales.