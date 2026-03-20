El espeluznante desplome del "Índice Pizza": un sueldo mínimo compraba 33 en 2015 y hoy solo alcanza para 12
Un informe refleja la pérdida del poder adquisitivo con la pizza como ejemplo. Además, revela cómo la crisis económica empujó a la "triple infidelidad".
La economía argentina atraviesa una profunda reconfiguración donde lo macroeconómico no logra traducirse en un bienestar cotidiano para la población. En este contexto, la consultora Moiguer presentó su estudio "Social Mood" correspondiente al primer trimestre de 2026 con el "Índice Pizza".
El "Índice Pizza": la radiografía del poder adquisitivo
Para graficar la crisis económica, el informe de Moiguer elaboró el "índice pizza", una métrica que calcula cuántas pizzas básicas se pueden comprar con un salario mínimo, vital y móvil en distintos países de la región y en diferentes etapas históricas.
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Los datos de Argentina son contundentes y reflejan un desplome histórico: mientras que en el año 2015 un sueldo mínimo alcanzaba para comprar 33 pizzas, en 2026 ese mismo ingreso apenas alcanza para comprar 12 pizzas.
Esta caída brutal del salario real se enmarca en un escenario donde el 50% de los hogares argentinos declara tener ingresos totales por debajo de los 1.000 dólares mensuales. Además, el ingreso medio mensual individual de un trabajador ocupado se ubica en 680 dólares, lo que lleva a que un 52% de las familias sienta que sus ingresos corren por detrás de la inflación.
La "Triple Infidelidad" como estrategia de supervivencia
Frente a la pérdida de poder de compra, el argentino no se resigna, sino que adopta un "pragmatismo activo" que el estudio de Moiguer bautizó como la "triple infidelidad":
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Infidelidad al canal: El supermercado dejó de ser el centro exclusivo de compras para darle paso a la fragmentación. Mientras las ventas en supermercados y mayoristas cayeron un 5,2%, los almacenes de barrio y kioscos experimentaron un crecimiento del 9%.
Infidelidad a la marca: El consumidor ya no paga por el nombre si el precio no se justifica. Un abrumador 83% de los encuestados redujo la compra de primeras marcas en el último año, y el 90% incorporó a su canasta opciones alternativas. En promedio, cada hogar sumó 4,4 marcas nuevas a su set de compras.
Infidelidad a la bandera: La apertura de importaciones es vista como una oportunidad de ahorro sin culpa. El 43% afirma que compraría productos importados incluso si eso afectara el empleo nacional, y un 30% ya realizó compras online en el exterior.
Recortar para no perder el disfrute
Lejos de una racionalidad puramente restrictiva, el estudio de Moiguer destaca que el consumidor recorta gastos básicos para poder sostener sus pequeños gustos. Si bien el 61% de la población redujo gastos del presupuesto de su hogar en los últimos 30 días, un paradójico 68% admite haber realizado algún gasto "suntuario" en ese mismo lapso, como compra de ropa, electrónica, salidas o viajes. Esto también explica por qué el consumo en shopping centers registró un sorpresivo aumento del 3,5%.
A pesar del duro diagnóstico del presente (el 39% evalúa negativamente la situación actual del país), el humor social mantiene una expectativa optimista a futuro. El 46% de los argentinos cree que en los próximos 12 meses la situación del país mejorará, y un 42% confía firmemente en que su capacidad personal de compra logrará expandirse durante el año.
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