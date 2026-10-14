El Gobierno activó un aumento de salario básico y el personal de limpieza no puede cobrar menos de $1.180.726

Los trabajadores de maestranza perciben este mes una nueva actualización de salario básico, por la cual el personal de limpieza de jornada completa tiene un piso conformado de $1.180.726 brutos. La mejora responde al esquema pactado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL) para el Convenio Colectivo de Trabajo 281/96.