El Gobierno activó un aumento de salario básico y el personal de limpieza no puede cobrar menos de $1.180.726
Se puso en marcha la nueva escala para el trabajador de maestranza en octubre. Se incorpora una suma no remunerativa al salario básico inicial del sector.
Los trabajadores de maestranza perciben este mes una nueva actualización de salario básico, por la cual el personal de limpieza de jornada completa tiene un piso conformado de $1.180.726 brutos. La mejora responde al esquema pactado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL) para el Convenio Colectivo de Trabajo 281/96.
Cómo queda la escala salarial en octubre
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El entendimiento salarial avalado por el Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo, contempla revisiones y mejoras en los haberes hasta el 31 de diciembre. Los valores brutos conformados de las principales categorías para la jornada completa quedan fijados de la siguiente manera:
- Oficial: $1.180.726
- Oficial de primera: $1.181.042
- Coordinador A: $1.183.501
- Coordinador B: $1.187.785
- Coordinador C: $1.192.713
Estos importes integran el sueldo básico, el presentismo, los viáticos, la asignación de integración social y las sumas extraordinarias no remunerativas vigentes, por lo que el monto de bolsillo variará de acuerdo con los descuentos de ley pertinentes a cada caso.
Incorporación de sumas extraordinarias al salario básico
Uno de los ejes determinantes de la liquidación de octubre consiste en el blanqueo paulatino de los $80.000 otorgados como suma fija en septiembre. El cronograma estipula que un 50% se incorpora directamente al sueldo básico este mes ($40.000), mientras que el 50% restante pasará a integrar el básico en noviembre.
Por su parte, de cara al cierre de año, el convenio rubricó una suma extraordinaria adicional de $30.000 no remunerativa para diciembre, la cual también se sumará de forma definitiva al básico convencional a partir de enero de 2027.
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