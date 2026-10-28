El Gobierno aprobó paritarias y trabajadores del CCT 130/75 cobrarán un bono extraordinario con el aumento.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, cerró un nuevo reajuste salarial junto a CAME, la CAC y UDECA para el último trimestre de 2026. La negociación, correspondiente al convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio, beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores e incluye una suba total del 5,7% más un bono extraordinario de $50.000.