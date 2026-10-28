El Gobierno aprobó paritarias y trabajadores del CCT 130/75 cobrarán un bono extraordinario con el aumento
Los empleados de comercio recibirán una suma por única vez con el sueldo de octubre, además del aumento que deja el piso salarial cerca de $1.300.000.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, cerró un nuevo reajuste salarial junto a CAME, la CAC y UDECA para el último trimestre de 2026. La negociación, correspondiente al convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio, beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores e incluye una suba total del 5,7% más un bono extraordinario de $50.000.
El porcentaje de incremento se calculará sobre los sueldos básicos de septiembre (sumando los montos no remunerativos vigentes a ese mes) y se abonará de forma no acumulativa ni remunerativa en tres cuotas mensuales del 1,9%, aplicadas en octubre, noviembre y diciembre.
Con esta firma, las partes acordaron volver a sentarse a discutir la paritaria en enero de 2027 para revisar los salarios de cara al nuevo año.
El bono que cobrarán los empleados de comercio tras el acuerdo en paritarias
Los trabajadores del sector comercial percibirán una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000, la cual se abonará de la siguiente manera:
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Suma dividida: El monto total se abonará en dos cuotas iguales.
Cronograma: La primera mitad ($25.000) se liquidará con los haberes de octubre, mientras que los $25.000 restantes se cobrarán junto al sueldo de noviembre.
Así queda la escala salarial del CCT 130/75
Cajeros
- Categoría A: $1.225.972
- Categoría B: $1.232.031
- Categoría C: $1.239.817
Vendedores
- Categoría A: $1.225.972
- Categoría B: $1.251.930
- Categoría C: $1.260.578
- Categoría D: $1.279.611
Maestranza
- Categoría A: $1.208.674
- Categoría B: $1.212.131
- Categoría C: $1.224.240
Auxiliares Generales
- Categoría A: $1.225.972
- Categoría B: $1.234.623
- Categoría C: $1.263.173
Auxiliares Especiales
- Categoría A: $1.236.357
- Categoría B: $1.251.927/
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