Discapacidad: convocan a una marcha al Congreso por la ley de emergencia y objetan el proyecto oficial
Organizaciones convocan a movilizar este miércoles contra el dictamen de mayoría, advirtiendo sobre retrocesos en prestaciones y derechos adquiridos.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una masiva movilización al Congreso de la Nación para este miércoles a las 11 de la mañana, en coincidencia con la sesión en la que la Cámara de Diputados debatirá la prórroga de la ley de emergencia del sector. La protesta expresa un rotundo rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo, el cual obtuvo dictamen de mayoría pero plantea serias dudas entre los prestadores y las familias. Las organizaciones advierten que el texto no representa una mejora respecto de la legislación previa y encierra severos riesgos de retroceso en materia de derechos y sostenibilidad del sistema.
Desde la entidad remarcaron que cualquier modificación normativa debe tomar como piso de partida indispensable los derechos consagrados en la Ley 27.793. En ese sentido, señalaron que la iniciativa oficial debilita resguardos fundamentales para la continuidad de los servicios y la asistencia a miles de personas en todo el país. La movilización busca visibilizar la urgencia de dotar de previsibilidad a un esquema que atraviesa una situación crítica, exigiendo que las políticas públicas no queden sujetas a la discrecionalidad de los funcionarios de turno ni a recortes presupuestarios encubiertos.
Siete objeciones clave al articulado oficial
El malestar de las instituciones se sustenta en un análisis técnico del dictamen parlamentario, señalando inconsistencias y retrocesos puntuales:
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Artículo 4: exige mantener el carácter permanente del interés público nacional para las prestaciones de la Ley 24.901, una garantía omitida en el dictamen que resulta clave para asegurar la continuidad de los servicios.
Artículos 5 y 6: pide ratificar que los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas queden fijados estrictamente por ley y no por reglamentaciones cambiantes.
Artículo 7: demanda asegurar el presupuesto necesario y establecer una actualización automática trimestral según el Índice de Precios al Consumidor para contrarrestar la inflación.
Artículo 10: requiere garantizar de forma explícita que el programa Incluir Salud mantenga la cobertura total de las prestaciones de la Ley 24.901, evitando que dependa de resoluciones ministeriales.
Artículo 15: solicita dejar asentado que percibir pagos parciales o compensaciones no signifique renunciar al derecho de reclamar administrativamente o judicialmente las diferencias adeudadas.
Artículo 15 bis: exige contemplar el atraso arancelario del 30,67% reconocido por el propio Gobierno desde inicios de 2025 y fijar un mecanismo claro para abonar los saldos pendientes.
Artículo 17: rechaza la cláusula derogatoria amplia que podría dejar sin efecto garantías de la Ley 27.793 antes de que finalice la emergencia actual.
Frente a esta situación, las familias y las instituciones del sector mantendrán la concentración en las inmediaciones del palacio legislativo para exigir una prórroga con respaldo presupuestario real y pleno respeto por los derechos conquistados.
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