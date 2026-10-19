Discapacidad: convocan a una marcha al Congreso por la ley de emergencia y objetan el proyecto oficial

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una masiva movilización al Congreso de la Nación para este miércoles a las 11 de la mañana, en coincidencia con la sesión en la que la Cámara de Diputados debatirá la prórroga de la ley de emergencia del sector. La protesta expresa un rotundo rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo, el cual obtuvo dictamen de mayoría pero plantea serias dudas entre los prestadores y las familias. Las organizaciones advierten que el texto no representa una mejora respecto de la legislación previa y encierra severos riesgos de retroceso en materia de derechos y sostenibilidad del sistema.