Javier Milei aseguró que aumentó el salario real y subirán las jubilaciones y el consumo
El presidente Javier Milei disertó en la Fundación Faro, donde destacó que la economía batió un récord histórico de producción en el primer trimestre.
El presidente Javier Milei encabezó un acto de la Fundación Faro denominado "Ideas para una Sociedad Libre", donde defendió el rumbo de su gestión económica. Durante su extenso discurso, el mandatario arremetió contra las críticas de los medios de comunicación y aseguró que la actividad económica inició un proceso de marcado crecimiento tras haber tocado fondo en el año 2024.
Récord de producción y los datos que destacó el Presidente
En su intervención, el jefe de Estado celebró la publicación del último indicador de actividad económica. "Hoy se publicó el dato del PBI del primer trimestre: el primer trimestre mostró un crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior del 2,3%, situación que hace que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción", detalló con énfasis. Asimismo, precisó que la medición desestacionalizada arrojó una expansión trimestral del 0,7%, lo que equivale a una tasa anualizada cercana al 3%.
Para contextualizar el impacto de estas variables, Milei comparó las cifras actuales con la tendencia histórica de la Argentina. Explicó que durante los 100 años previos a su asunción, la tasa de crecimiento promedio anual se ubicaba por debajo del 1%, concluyendo que el desempeño de su peor trimestre triplica ese promedio histórico.
La recuperación del consumo, los salarios y las jubilaciones
El mandatario también ponderó la evolución de los ingresos y anticipó un impacto sumamente positivo en el mercado interno. "Quebramos esa tendencia de caída en los salarios reales y el salario real, ya lo que es el dato del mes de abril, le ganó el salario a la inflación", argumentó frente al auditorio. En ese sentido, vaticinó que el consumo va a despegar debido a esta nueva dinámica macroeconómica.
Acompañado por referentes liberales en el escenario, el Presidente vinculó directamente la desaceleración de la inflación con la mejora en los haberes de la clase pasiva. "En la medida que la tasa de inflación siga bajando, lo que va a ocurrir es que van a subir las jubilaciones", sentenció para cerrar sus proyecciones sobre la reactivación de la economía argentina.
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