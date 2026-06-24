Javier Milei aseguró que aumentó el salario real y subirán las jubilaciones y el consumo

La recuperación del consumo, los salarios y las jubilaciones

El mandatario también ponderó la evolución de los ingresos y anticipó un impacto sumamente positivo en el mercado interno. "Quebramos esa tendencia de caída en los salarios reales y el salario real, ya lo que es el dato del mes de abril, le ganó el salario a la inflación", argumentó frente al auditorio. En ese sentido, vaticinó que el consumo va a despegar debido a esta nueva dinámica macroeconómica.