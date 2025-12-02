El PBI per cápita de Argentina fue el que más cayó en la región desde 2011 a excepción de Haití

"La Argentina es el único país grande de la región, cuyo ingreso por habitante es hoy menor al de hace más de una década. Aun así, se mantiene dentro del cuartil superior de ingreso por habitante en la región", remarca la consultora según Ámbito. Además, mencionan que "el descenso argentino refleja un proceso económico autónomo vinculado al persistente desequilibrio en su sector externo".

Argentina tiene el salario mínimo en dólares más bajo de la región

El último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) advirtió que los trabajadores en Argentina reciben los salarios más bajos de América Latina.

De acuerdo con el Celag, en septiembre de 2025 el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de fines de 2001, antes del colapso de la convertibilidad y el estallido de la peor crisis económica, política y social desde el retorno de la democracia.

El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo en Argentina es de apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia (u$s395), Paraguay (u$s411) y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares.

En el mismo sentido, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder adquisitivo.

El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En lo que va del año la merma asciende al 5,6%. Como resultado, el salario mínimo medido en términos reales alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y representa además una retracción del 63% respecto del pico histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011.

El Celag advierte un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.