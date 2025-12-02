El PBI per cápita de Argentina fue el que más cayó en la región desde 2011 a excepción de Haití
El país quedó por detrás de Chile, Uruguay y Panamá, sin tener en cuenta a Venezuela.
El producto bruto interno (PBI) per cápita de Argentina fue el que más cayó en la región desde 2011, a excepción de Haití y sin tener en cuenta a Venezuela, según el informe de una consultora.
Los datos fueron arrojados por Economía & Energía (ECEN), una empresa dedicada a la consultoría, que advierte que el ingreso promedio por habitante cayó un 9,8% entre 2011 y 2024, un descenso que llevó al país a niveles similares a los registrados en 2007.
Según el informe, Argentina pasó de tener el mayor producto interno de Latinoamérica a quedar tres puestos por detrás de Chile, Uruguay y Panamá, sin incluir a Venezuela, cuyo derrumbe económico es difícil de medir con precisión. Incluso, países con altos índices de informalidad o graves problemas de violencia social, como El Salvador o Nicaragua, registraron incrementos del ingreso durante dicho período.
En el documento comparan la baja argentina con la de "economías pobres o frágiles a nivel mundial que atravesaron crisis humanitarias severas".
Mientras la región experimentó un crecimiento anual promedio del 1%, Argentina fue en sentido inverso y su producto bruto interno se redujo cerca de 0,8% por año, ubicándose entre los peores desempeños, junto con Brasil y México.
"La Argentina es el único país grande de la región, cuyo ingreso por habitante es hoy menor al de hace más de una década. Aun así, se mantiene dentro del cuartil superior de ingreso por habitante en la región", remarca la consultora según Ámbito. Además, mencionan que "el descenso argentino refleja un proceso económico autónomo vinculado al persistente desequilibrio en su sector externo".
Argentina tiene el salario mínimo en dólares más bajo de la región
El último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) advirtió que los trabajadores en Argentina reciben los salarios más bajos de América Latina.
De acuerdo con el Celag, en septiembre de 2025 el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de fines de 2001, antes del colapso de la convertibilidad y el estallido de la peor crisis económica, política y social desde el retorno de la democracia.
El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo en Argentina es de apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia (u$s395), Paraguay (u$s411) y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares.
En el mismo sentido, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder adquisitivo.
El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En lo que va del año la merma asciende al 5,6%. Como resultado, el salario mínimo medido en términos reales alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y representa además una retracción del 63% respecto del pico histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011.
El Celag advierte un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.
