El gobierno de Javier Milei volvió a profundizar el atroz ajuste a las provincias en junio

Los gobernadores, en cambio, cuestionan con dureza la medida y aseguran que el recorte profundiza la presión sobre las finanzas provinciales. Según plantean, la merma de recursos nacionales condiciona la capacidad de sostener obras públicas, programas de asistencia y distintos servicios que dependen de los presupuestos locales.

La disputa abre una nueva grieta en la relación entre Nación y provincias. Mientras el oficialismo exhibe el ajuste como una señal de disciplina fiscal y racionalización del gasto, los mandatarios provinciales denuncian una etapa de mayor asfixia financiera y reclaman una distribución más equilibrada de los recursos.

El episodio se inscribe dentro de una transformación más amplia del esquema federal: menos fondos administrados de manera discrecional por la Nación y mayor presión sobre las provincias para sostener sus cuentas con recursos propios.