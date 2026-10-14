En lo que va del año el modelo de Javier Milei y Luis Caputo ya destruyó 134 mil puestos de trabajo formales
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron 370.343 puestos de trabajo formales y el empleo privado acumula 14 meses consecutivos a la baja.
Los datos duros contradicen a cada paso el relato que cada vez con más dificultades intentan sostener el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el inicio de la gestión libertaria ya se perdieron 370.343 puestos de trabajo formales y en lo que va del año esta sangría afectó a 134.034 mil trabajadores del sector privado. En tanto, en el sector público se recuperaron 4.723 empleos.
Así se desprende de los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que advierten que el empleo asalariado registrado del sector privado acumuló 14 meses consecutivos de caída y perdió 12.716 puestos de trabajo en julio respecto de junio (-0,2%).
El monotributo, por su parte, tuvo un avance de 58.778 inscriptos en el último año (+2,7%) y sumó 1.432 nuevos inscriptos en julio (+0,06%), lo que evidencia la precarización del mercado laboral.
La contracción del empleo formal privado se extendió a la mayor parte de la economía. En la comparación mensual, ocho ramas de actividad redujeron sus plantillas, tres mostraron aumentos y otras tres permanecieron estables. La "Construcción" encabezó las bajas, con una caída del 0,6%, seguida por la "Intermediación financiera" (-0,4%). La "Industria manufacturera", el "Comercio", el "Transporte" y los "Hoteles y restaurantes" registraron retrocesos del 0,3% en cada caso.
En términos interanuales, la "Industria manufacturera" registró una contracción del 4,4%, mientras que la "Intermediación financiera" cayó un 4,8% y el "Comercio" retrocedió un 3,4%. El "Transporte y las comunicaciones", por su parte, exhibieron una disminución del 2,4%.
El empleo en las provincias
Asimismo, en la comparación interanual a julio de 2026, 21 de las 24 jurisdicciones registraron caídas del empleo asalariado privado. Las mayores contracciones se observaron en Tierra del Fuego (-12,6%), Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%).
En el otro extremo, Neuquén mostró un incremento del 6,4%, Río Negro creció un 4,8% y San Juan avanzó un 0,5%. La evolución de las provincias patagónicas presenta así diferencias marcadas, con resultados positivos en dos jurisdicciones y una fuerte contracción en Tierra del Fuego y Santa Cruz.
En materia salarial, agosto volvió a mostrar a los ingresos de los trabajadores corriendo de atrás a la inflación. Según los datos provisorios del SIPA, la remuneración media real aumentó un 1,3% respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada. Los salarios de los principales convenios colectivos, en tanto, avanzaron un 0,9%. En agosto la inflación fue del 1,7%
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