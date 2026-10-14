En lo que va del año el modelo de Javier Milei y Luis Caputo ya destruyó 134 mil puestos de trabajo formales

Javier Milei junto a Luis Caputo.

El empleo en las provincias

Asimismo, en la comparación interanual a julio de 2026, 21 de las 24 jurisdicciones registraron caídas del empleo asalariado privado. Las mayores contracciones se observaron en Tierra del Fuego (-12,6%), Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%).

En el otro extremo, Neuquén mostró un incremento del 6,4%, Río Negro creció un 4,8% y San Juan avanzó un 0,5%. La evolución de las provincias patagónicas presenta así diferencias marcadas, con resultados positivos en dos jurisdicciones y una fuerte contracción en Tierra del Fuego y Santa Cruz.

En materia salarial, agosto volvió a mostrar a los ingresos de los trabajadores corriendo de atrás a la inflación. Según los datos provisorios del SIPA, la remuneración media real aumentó un 1,3% respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada. Los salarios de los principales convenios colectivos, en tanto, avanzaron un 0,9%. En agosto la inflación fue del 1,7%