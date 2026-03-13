Escándalo por las apuestas sobre el índice de inflación: sospechas de filtración en la city
El dato de inflación de febrero generó fuertes sospechas en la city porteña debido a llamativos movimientos financieros previos a la publicación oficial.
La publicación del último índice de inflación quedó envuelta en un manto de dudas y polémicas. Distintos actores del mercado detectaron operaciones inusuales que ocurrieron minutos antes de que el organismo oficial difundiera la cifra del 2,9%, lo que despertó fuertes sospechas sobre una posible filtración de información confidencial.
El sorpresivo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que finalmente marcó un 2,9%, se ubicó por encima del 2,7% que proyectaba el mercado.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y llega un tormentón de 180 minutos que bajará 17 grados la temperatura en 24 horas
Una de las principales alarmas sonó en Polymarket, una plataforma donde se puede compulsar dinero con predicciones anónimas usando criptomonedas. Alrededor de las 15:30 horas, la apuesta mayoritaria saltó abruptamente al rango del 2,8% al 3%, coincidiendo con el número que luego informó el INDEC.
Apuestas virtuales y la mira en los Bonos CER
Las sospechas de que algunas personas operaron con información privilegiada no se limitaron al ámbito virtual. En el mercado de capitales tradicional, diversos operadores advirtieron que hubo un traspaso de títulos a tasa fija hacia los bonos indexados (CER) justo antes de las 16 horas.
Incluso en la licitación del Tesoro que cerró a las 15, se registró una alta demanda de letras CER, alimentando la teoría de que ciertos inversores operaron con el dato en mano para obtener ganancias. Cabe destacar que el acceso anticipado a este tipo de estadísticas oficiales no está permitido y puede derivar en graves implicancias penales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario