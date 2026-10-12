Fin de semana largo: viajaron casi 1,5 millones de turistas, pero el gasto total cayó 2,2% real
A pesar de registrarse un incremento interanual en la cantidad de viajeros, la reducción en la duración de las estadías impactó en el consumo global.
Un total de 1.490.400 turistas recorrieron los distintos destinos del país durante el último fin de semana largo, lo que representó un incremento del 3,5% en la cantidad de viajeros en comparación con el mismo período del año anterior, según los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Sin embargo, el relevamiento advierte que el impacto económico total, estimado en $313.610 millones, experimentó una retracción real del 2,2% interanual. Este fenómeno estuvo condicionado principalmente por estadías más breves, decisiones de consumo selectivas de los visitantes y condiciones climáticas desfavorables en varias regiones.
El impacto de las estadías cortas y el consumo medido
De acuerdo con el informe sectorial, la permanencia promedio de los turistas se redujo de dos días en 2025 a 1,8 jornadas en esta oportunidad. Esta merma en la duración de los viajes neutralizó el incremento del 5% registrado en el gasto diario por turista, que se ubicó en $116.900.
Frente a este escenario de bolsillos más cuidados, las preferencias de los viajeros se inclinaron hacia las escapadas de cercanía y las reservas efectuadas a último momento, adaptando sus presupuestos a estancias más cortas pero con un flujo constante de movimiento en los principales centros recreativos y culturales del país.
Ocupación heterogénea y movimiento federal
El relevamiento destacó que los puntos turísticos que incorporaron agendas con propuestas gastronómicas, culturales y eventos específicos lograron captar los mejores niveles de demanda.
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Villa General Belgrano: Concentró una gran afluencia de visitantes impulsada por la tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza.
Bariloche: Alcanzó un 80% de ocupación gracias al desarrollo del encuentro gastronómico "Bariloche a la Carta".
Puerto Madryn: Registró un 80% de ocupación general, mientras que los complejos de apart hoteles colmaron su capacidad al 100%.
Ciudad de Buenos Aires: Recibió a más de 120.000 visitantes nacionales e internacionales, logrando una ocupación hotelera del 80%, la cifra más alta para un feriado de tres días desde 2024.
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