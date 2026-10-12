Fin de semana largo: viajaron casi 1,5 millones de turistas, pero el gasto total cayó 2,2% real

El impacto de las estadías cortas y el consumo medido

De acuerdo con el informe sectorial, la permanencia promedio de los turistas se redujo de dos días en 2025 a 1,8 jornadas en esta oportunidad. Esta merma en la duración de los viajes neutralizó el incremento del 5% registrado en el gasto diario por turista, que se ubicó en $116.900.