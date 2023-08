El Gobierno pagará este viernes al FMI con DEGs: no se usarán reservas

En los últimos días, el ministro de Economía salió a desmentir que, para el desembolso del lunes pasado, se hayan utilizado reservas. En cambio, confirmó el uso de yuanes y un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El propio funcionario venía gestionando con Qatar el desembolso con la intención de “no tocar las reservas” y la expectativa de que, una vez realizado el giro por parte del FMI a la Argentina a mediados de mes, ese préstamo se repagará automáticamente junto con el de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$S 1.000 millones.

El acuerdo técnico al que se llegó con el organismo internacional contempla un desembolso de U$S 7.500 millones en agosto y la aprobación del organismo para que el Ministerio de Economía intervenga en los mercados. Sin embargo, ese monto llegaría a fines de mes, pero la Argentina no puede esperar hasta ese momento, ya que se trata del vencimiento de intereses que no permite postergación.

fmi

Qué son los DEGs con los que el Gobierno le pagará al FMI

Según la ficha técnica del FMI, el DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 para que el organismo de crédito internacional ayude a complementar las reservas oficiales de los países miembros.

"En marzo de 2016 se habían creado y asignado a los países miembros DEG 204.100 millones (equivalentes en la actualidad a unos u$s285.000 millones). El DEG se puede intercambiar por monedas de libre uso. Al 1 de octubre de 2016, el valor del DEG se base en una cesta de cinco monedas principales: el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino (RMB), el yen japonés y la libra esterlina", describe el documento.