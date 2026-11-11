Giro en el crimen del padre de Rony en Brasil: qué declaró la mujer detenida

Neymar ayudó a Rony tras la muerte de su padre

Mientras avanza la investigación, el jugador atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El delantero recibió el apoyo de sus compañeros y del Peixe, que lo liberó de sus obligaciones deportivas por tiempo indeterminado para que pueda acompañar a su familia.

Uno de los gestos más destacados llegó de parte de Neymar, quien puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado del atacante hasta el estado de Pará. Además, al futbolista le ofrecieron asistencia psicológica para afrontar la pérdida de su padre y el impacto emocional provocado por el crimen.

En medio del dolor, Rony compartió un mensaje en sus redes sociales: "Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe". La noticia sacudió al fútbol brasileño y generó numerosas muestras de solidaridad hacia el delantero, que por ahora permanecerá alejado de la actividad mientras acompaña a sus seres queridos.