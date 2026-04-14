Inflación 2026: cuánto va y qué se necesita para no superar al 2025

Para que este año calendario no termine superando la marca inflacionaria de su antecesor, la inflación acumulada de los próximos nueve meses (desde abril hasta diciembre) no deberá ser mayor al 20,1%. Esto significa concretamente que el promedio de los aumentos mensuales de aquí a fin de año tendría que ubicarse en torno al 2,06% para poder cumplir de manera ajustada con ese importante objetivo económico.