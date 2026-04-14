Inflación 2026: cuánto va y qué se necesita para no superar al 2025
El INDEC reveló los últimos datos y la inflación 2026 no da tregua. Enterate de cuánto es la acumulada y cuál es el límite para no superar al 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el nuevo índice de precios y la inflación 2026 ya acumula un 9,48% en el primer trimestre. Tras registrar un sorpresivo 3,4% en marzo, el Gobierno nacional analiza minuciosamente los números necesarios para no sobrepasar el índice total del año pasado.
El estricto límite de la inflación 2026 para igualar al 2025
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De acuerdo a los registros oficiales del propio organismo, el año 2025 cerró con una suba de precios acumulada del 31,5%. Teniendo en cuenta que los índices de enero (2,9%), febrero (2,9%) y marzo (3,4%) generaron un acumulado de casi 9,5% en lo que va del año, el margen restante es cada vez más estrecho para el Gobierno.
Para que este año calendario no termine superando la marca inflacionaria de su antecesor, la inflación acumulada de los próximos nueve meses (desde abril hasta diciembre) no deberá ser mayor al 20,1%. Esto significa concretamente que el promedio de los aumentos mensuales de aquí a fin de año tendría que ubicarse en torno al 2,06% para poder cumplir de manera ajustada con ese importante objetivo económico.
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