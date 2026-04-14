Inflación de marzo en alza: cuáles fueron los rubros que más subieron

En tanto, el IPC núcleo avanzó 3,2%, levemente por debajo del promedio general, y los estacionales subieron 1,0%, con alzas vinculadas al turismo y la indumentaria que compensaron bajas en frutas y verduras.

Javier Milei reaccionó al dato de inflación de marzo y aseguró que puede explicarlo: "Nos repugna"

El INDEC confirmó que la inflación de marzo se situó en el 3,4%, una cifra que valida las proyecciones de consultoras privadas y del propio oficialismo, quienes ya vaticinaban un índice por encima del umbral del 3%. Este número marca un hito preocupante, convirtiéndose en el pico inflacionario más alto de los últimos doce meses.

Este repunte de precios genera fricciones con la hoja de ruta económica de la administración libertaria. El dato actual pone bajo la lupa la viabilidad de sus metas más optimistas, particularmente la promesa de alcanzar una inflación del 0% para el mes de agosto.

Tras lo informado por la entidad, Javier Milei no dudó en referirse al IPC: "El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC! PD: hoy explicaré en AmCham".