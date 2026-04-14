Javier Milei dijo que la inflación que llegó a 3,4% "no es inflación" sino un salto el nivel de precios

En esa misma línea, el mandatario aseguró firmemente ante el Círculo Rojo que "esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios, por cambio de precios relativos". Además, reafirmó su absoluta confianza en el plan económico llevado adelante por Luis Caputo, garantizando que el actual rumbo monetario no cambiará: "La inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambió. Lo que cambió es la dinámica, cómo se mueve en el tiempo".