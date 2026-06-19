Informe del Banco Central: fuerte salto de la morosidad en los préstamos a las familias

El resto del informe: depósitos, créditos y solvencia

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El relevamiento del BCRA reflejó que el saldo real de depósitos del sector privado en pesos aumentó un 1,7% mensual. Al desagregar las colocaciones, las cuentas a la vista remuneradas cayeron un 5,8% real, mientras que los depósitos a plazo se incrementaron un 3,5% respecto a marzo. En moneda extranjera, el fondeo creció un 1% en moneda de origen.

Por el lado del crédito total al sector privado, los saldos reales se mantuvieron prácticamente sin variaciones de magnitud frente a marzo (-0,2%). El segmento en moneda nacional cayó un 0,9% real, con bajas en consumo y comerciales, pero con un alza del 0,3% en las líneas con garantía real. Como contrapartida, el financiamiento en moneda extranjera creció un 5% en el mes, traccionado por las prefinanciaciones de exportaciones. Finalmente, las altas de préstamos hipotecarios UVA sumaron 1.534 nuevos deudores en el sistema.