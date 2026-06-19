Informe del Banco Central: fuerte salto de la morosidad en los préstamos a las familias
El Banco Central demostró que el indicador de irregularidad en los hogares volvió a crecer en este 2026. Los detalles sobre el crédito corporativo y depósitos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer el "Informe sobre Bancos" correspondiente a abril de 2026. El documento oficial expuso una realidad compleja dentro del sistema financiero local: las familias argentinas muestran cada vez mayores dificultades para afrontar sus compromisos crediticios.
La morosidad de los hogares volvió a crecer en 2026
De acuerdo a las estadísticas publicadas por la autoridad monetaria, el indicador de mora de las financiaciones destinadas exclusivamente a las familias totalizó un 12,1% en el cuarto mes del año. Esta preocupante cifra representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales con respecto a marzo y un alarmante salto de 8,4 puntos porcentuales en la comparación interanual.
A pesar del elevado nivel actual, el BCRA remarcó que viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento mensual del indicador. Este comportamiento responde, principalmente, a una disminución en la tasa de crecimiento del saldo real en situación irregular. Sin embargo, la persistente suba interanual refleja cómo el poder adquisitivo en problemas continúa condicionando la capacidad de pago de los sectores vinculados al consumo minorista.
El panorama de las empresas y la mora general
Por fuera del ámbito familiar, el comportamiento de la cartera crediticia del sector productivo mostró un escenario considerablemente más estable y con una resistencia superior:
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Morosidad de las empresas: El coeficiente de mora del crédito a las corporaciones se incrementó apenas 0,2 puntos porcentuales en el mes, hasta totalizar un 3,3% en abril, acumulando una suba interanual del 2,4 por ciento.
Ratio de irregularidad total: Al unificar las líneas comerciales y de consumo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 7,3% a nivel agregado, subiendo 0,3 puntos porcentuales respecto a marzo.
Probabilidad de Default Estimada (PDE): Como dato positivo, este indicador complementario se redujo por tercer mes consecutivo, situándose en un 2,6% general. El descenso se sintió con fuerza en el segmento de hogares (cayendo al 4,4%), mientras que en empresas se sostuvo en 1,2%.
El resto del informe: depósitos, créditos y solvencia
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El relevamiento del BCRA reflejó que el saldo real de depósitos del sector privado en pesos aumentó un 1,7% mensual. Al desagregar las colocaciones, las cuentas a la vista remuneradas cayeron un 5,8% real, mientras que los depósitos a plazo se incrementaron un 3,5% respecto a marzo. En moneda extranjera, el fondeo creció un 1% en moneda de origen.
Por el lado del crédito total al sector privado, los saldos reales se mantuvieron prácticamente sin variaciones de magnitud frente a marzo (-0,2%). El segmento en moneda nacional cayó un 0,9% real, con bajas en consumo y comerciales, pero con un alza del 0,3% en las líneas con garantía real. Como contrapartida, el financiamiento en moneda extranjera creció un 5% en el mes, traccionado por las prefinanciaciones de exportaciones. Finalmente, las altas de préstamos hipotecarios UVA sumaron 1.534 nuevos deudores en el sistema.
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