La carne subió hasta un 20% en marzo e impactó de lleno en la inflación minorista
El menú se vuelve cada vez más reducido con los aumentos en los precios de varios cortes de carne populares, y en algunas provincias se notó más que en otras.
El menú familiar se volvió hasta un 20% más caro durante el mes de marzo por los aumentos en los precios de la carne, según el informe Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La cifra varía de acuerdo al distrito, y Córdoba fue la provincia con los incrementos más significativos.
En el informe más reciente del IPCVA consta que la carne vacuna subió un 10,6% en promedio sólo en marzo, y que algunos cortes aumentaron hasta un 20% en ese período.
Algo similar ocurrió con el pollo, que subió un 10,9% en promedio.
Mientras tanto, los precios de la carne de cerdo tuvieron una variación mensual del 6,3%. Aunque no sea tan prominente como los otros dos tipos de consumo, sí vale destacar que la suba fue por encima de la última cifra oficial de inflación.
El dato más evidente es el de la inflación interanual en los precios de la carne: para la vacuna fue del 68,6%; para el pollo, 49,1%; para el cerdo, 28,1%.
Teniendo en cuenta los precios por provincia, la media res subió un 13,3% en promedio el mes pasado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en ese mismo período aumentó un 14,1% en Córdoba, informó el sitio Ámbito.
Rosario, en cambio, registró el menor aumento de precio de media res: un 11,6% para marzo de 2026, y un 62,9% interanual.
Cómo evolucionaron los precios de la carne en marzo de 2026:
En el AMBA, la picada común fue el producto que más subió de precio el mes pasado, con una variación del 20,4%. Le siguieron la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%), cortes populares que impactarán de lleno en la economía hogareña.
Por debajo del promedio quedaron el matambre (7,6%), el lomo (8,5%) y el peceto (9,3%), así como también la carne picada especial, que se encareció lo mismo que el lomo.
Distinto fue el caso de Córdoba, donde el ente sectorial registró un aumento por encima del promedio mensual (que fue del 10,3%) para cortes como bola de lomo o cuadrada, que están un 12,4% y 12,2% más caras, respectivamente. Las milanesas podrían convertirse en un lujo en breve.
El bife angosto subió un 8,1% y la carne picada especial o común aumentaron casi lo mismo: 7,2% y 7,7%, respectivamente.
En Rosario se "acomodaron" los precios del osobuco, la paleta y la tortuguita, que aumentaron entre 13,9% y 13,6% y quedaron por encima del promedio local. En vez, el matambre aumentó 9,4%, la picada común, 8,8% y el asado de tira, 8,4%.
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