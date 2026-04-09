La carne subió hasta un 20% en marzo e impactó de lleno en la inflación minorista

Teniendo en cuenta los precios por provincia, la media res subió un 13,3% en promedio el mes pasado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en ese mismo período aumentó un 14,1% en Córdoba, informó el sitio Ámbito.

Rosario, en cambio, registró el menor aumento de precio de media res: un 11,6% para marzo de 2026, y un 62,9% interanual.

Cómo evolucionaron los precios de la carne en marzo de 2026:

En el AMBA, la picada común fue el producto que más subió de precio el mes pasado, con una variación del 20,4%. Le siguieron la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%), cortes populares que impactarán de lleno en la economía hogareña.

Por debajo del promedio quedaron el matambre (7,6%), el lomo (8,5%) y el peceto (9,3%), así como también la carne picada especial, que se encareció lo mismo que el lomo.

precios minoristas carne AMBA

Distinto fue el caso de Córdoba, donde el ente sectorial registró un aumento por encima del promedio mensual (que fue del 10,3%) para cortes como bola de lomo o cuadrada, que están un 12,4% y 12,2% más caras, respectivamente. Las milanesas podrían convertirse en un lujo en breve.

El bife angosto subió un 8,1% y la carne picada especial o común aumentaron casi lo mismo: 7,2% y 7,7%, respectivamente.

En Rosario se "acomodaron" los precios del osobuco, la paleta y la tortuguita, que aumentaron entre 13,9% y 13,6% y quedaron por encima del promedio local. En vez, el matambre aumentó 9,4%, la picada común, 8,8% y el asado de tira, 8,4%.