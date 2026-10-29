La Corte dejó firme la condena a Aníbal Lotocki por las lesiones causadas a Silvina Luna y otras mujeres

Lotocki pidió una revisión de esa resolución, que fue convalidada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (doble conforme). A raíz de ello, la defensa presentó un recurso extraordinario, cuya denegación derivó en la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.