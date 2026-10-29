La Corte dejó firme la condena a Aníbal Lotocki por las lesiones causadas a Silvina Luna y otras mujeres
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Aníbal Lotocki y, con ello, quedó firme su condena a ocho años de prisión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso presentado por la defensa de Aníbal Lotocki, dejando firme la condena a ocho años de prisión y la inhabilitación para ejercer la medicina por las lesiones graves cometidas contra Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.
Cabe señalar que Lotocki había sido condenado por lesiones graves y absuelto por estafa. Todas las partes en el juicio recurrieron esa decisión: Lotocki, contra la condena, y los acusadores por la estafa. Lo cierto es que el recurso de Lotocki fue rechazado, mientras que los que presentaron los acusadores fueron receptados parcialmente.
La Corte Suprema dejó firme la condena a Aníbal Lotocki
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le fijó una pena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación como autor de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades y estafa, ambos en concurso real.
Lotocki pidió una revisión de esa resolución, que fue convalidada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (doble conforme). A raíz de ello, la defensa presentó un recurso extraordinario, cuya denegación derivó en la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Máximo Tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó ese recurso en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Se trata de la cuarta intervención de la Corte Suprema en este caso.
Las dos primeras se refirieron a la aplicación de ciertas restricciones impuestas al médico antes del dictado de la sentencia definitiva. La tercera terminó con el rechazo del Máximo Tribunal al cuestionamiento que hizo la defensa de la sentencia de la Sala III.
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