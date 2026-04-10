Los bonos de ANSES de más de $300.000 confirmados para abril: quiénes pueden acceder
Producto del esquema de Movilidad Jubilatoria, el organismo anunció un incremento del 2,9% en cada una de sus prestaciones. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) aplicó una actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones para abril, siguiendo la Ley de Movilidad que ajusta los ingresos de acuerdo con la inflación. Este mecanismo asegura que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos frente a los cambios en los precios.
Dentro las prestaciones que evidenciarán este ajuste se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asegura un ingreso mínimo a quienes tengan más de 65 años y no cuenten con jubilación. Además, el organismo anunció el cronograma de pagos para el cuarto mes del año.
Quiénes reciben el pago de $374.255 en abril
En abril de 2026, la PUAM alcanza los $304.255,44, y al sumar el bono de $70.000, el total que perciben los beneficiarios llega a $374.255,44. Este programa está pensado para personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para una jubilación tradicional.
Su monto representa el 80% de la jubilación mínima y se ajusta automáticamente con cada actualización de ANSES. Además, los titulares de la PUAM cuentan con cobertura médica a través de PAMI y acceso a otros beneficios del sistema previsional.
Requisitos para acceder a la PUAM
Para solicitar esta prestación, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener 65 años o más.
- Ser argentino, naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjero con un mínimo de 20 años de residencia (con al menos 10 años previos a la solicitud).
- No cobrar ni tener derecho a jubilaciones o pensiones de otros organismos, ni a la Prestación por Desempleo.
- Mantener la residencia en Argentina, sin ausencias superiores a 90 días consecutivos.
Cómo tramitar la PUAM
El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma de ANSES, siguiendo estos pasos:
- Ingresar a "mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social (si no se posee, se puede generar en línea).
- Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados en la sección correspondiente.
- Confirmar que los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, estén validados.
- Acceder a "Solicitud de Prestaciones", seleccionar "Pensión Universal para el Adulto Mayor" y completar el proceso.
- Realizar el seguimiento del trámite desde la opción de consulta de expediente.
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