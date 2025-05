Luis Caputo anunció que va por "los 200 mil millones de dólares que hay en el colchón"

Asimismo, Caputo estimó que hay unos USD 200.000 millones en el ahorrados por los argentinos y reiteró que con medidas que anunciará en los próximos días buscará empezar a darles circulación para sostener el ritmo de actividad económica. “¿Por qué no usarlos?“, se preguntó el jefe del Palacio de Hacienda.

Aunque no brindó detalles, adelantó que habrá anuncios en esa dirección próximamente. “Seguimos y vamos a seguir en un contexto macroeconómico sumamente ordenado”, concluyó. Tras el cierre de su discurso, el director de Research for Traders Darío Epstein le hizo, como comentario, que los comerciantes textiles del barrio de Once ya trabajan con dólares billete de manera directa y preguntó si eso se va a generalizar. “Sí, pero con factura”, dijo Caputo antes de retirarse del escenario.

Por otro lado, calculó que “si la economía en los próximos 7 años, hasta dos mandatos de Milei esperemos, crece al 6% vamos a poder bajar impuestos a razón de 1 punto y medio (del PBI) por año. Es el equivalente a devolverle al sector privado unos USD 420.000 millones en los próximos seis años y medio. Y si creciéramos al 8%, algo factible para una Argentina ordenada, podríamos reducir a razón de 2 puntos del PBI por año, serían USD 550.000 millones devueltos al sector privado”.

En los primeros minutos de su presentación, remarcó que “el año pasado vine acá e hice algunas promesas. Hoy me pone contento que esas promesas se hayan cumplido”. Luego detalló que la economía crece al 6%, los salarios se recuperaron un 15% en términos reales y que “se logró sacar a 10 millones de argentinos de la pobreza”.

El funcionario realtó que el tipo de cambio se mantuvo estable respecto al año anterior, lo que, según explicó, marca una diferencia con la volatilidad que caracterizaba al esquema económico anterior. “Pasamos de ser el peor alumno a uno de los mejores. Esto no lo digo yo, lo dijo Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, en la última reunión del G20”, aseguró. También citó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien valoró el rumbo de las reformas estructurales aplicadas por el gobierno argentino.

A lo largo de su exposición, Caputo insistió con que “no vimos nunca una situación como esta”, y enumeró elementos como la ausencia de emisión monetaria, el superávit fiscal, el tipo de cambio flotante y la acumulación de reservas como señales de un cambio estructural. “Tenemos un Banco Central capitalizado, una moneda firme y una estabilidad fiscal que permite pensar en el mediano y largo plazo”, afirmó.